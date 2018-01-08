EkonomiToyotadan İtalya ile ilgili flaş karar
OTOMOTİV

​Toyota, İtalya'da dizel araç satmayacak

Toyota'dan İtalya ile ilgili flaş karar

İtalya'da yaklaşık 90 bin adetlik bir satış rakamı olan Toyota, hibrid yakıtlı otomobillere yönelme stratejisi doğrultusunda bundan sonra ülkede dizel yakıtlı otomobil satmayacağını duyurdu.

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​Toyota, İtalya'da dizel araç satmayacak
​Toyota, İtalya'da dizel araç satmayacak

İtalya Avrupa'da dizel araç satışlarının en güçlü olduğu ülkelerden birisi konumunda bulunuyor. Diğer Avrupa ülkelerinin aksine dizel satışları artarken, pazar payı önceki yıla göre yüzde 6.2 artışla yüzde 56.7'ye çıktı. Ülkede benzinli araçların pazar payı yüzde 31.6, hibrid araçların pazar payı ise yüzde 71'lik artışla yüzde 3.4 seviyesinde bulunuyor.

BENZİNLİ VEYA HİBRİT

Habertürk'ün haberine göre; Toyota'nın İtalya'da sattığı Auris ve Rav4 modelleri bundan sonra sadece hibrit motor versiyonu ile piyasada olacak. Aygo modeli benzinli, C-HR ve Yaris ise benzinli veya hibrid olarak satılacak.

Prius da geçmişte olduğu gibi yine sadece hibrit versiyonu ile tüketicilerle buluşmaya devam edecek.

Toyota İtalya'da eski dizel yakıtlı otomobilini verip hibrit araç almak isteyenlere 7 bin euroya kadar teşvik veriyor.

Japon devinin 2017 yılı içerisinde dizel satışlarının payı toplam satışlar içerisinde yüzde 6 seviyesinde bulunuyordu. Şirket, bu satış kaybını hibrit versiyonlarla telafi edeceğini düşünüyor.

Öte yandan Toyota, yakıt ekonomisi ve düşük karbondioksit salınımı nedeyle SUV ve pick-up modelleri olan Land Cruiser ve Hilux'ta dizel alternatifini sunmaya devam edecek.

DİZELİN PAYI YÜZDE 15

Toyota sözcüsü, kararla ilgili yaptığı açıklamada, piyasa koşullarının artık dizelden uzaklaşma yönünde kendilerini ittiğini ve Toyota'nın ana stratejisinin hibrit olacağını belirtti. Sözcü, "ne kadar ilerlersek, dizele olan ihtiyaç da o kadar azalacak " dedi.

  • Avrupa'da geçtiğimiz yıl satılan Toyota modellerinin yarısını hibrit araçlar oluşturdu. Dizel araç satışının payı ise yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.

İŞARETİ DIDIER LEROY VERMİŞTİ

Toyota'nın dizelden uzaklaşıp hibrit motorlu araçlara yöneleceği, daha önce de çeşitli kerele şirketin üst yönetimi tarafından dile getirilmişti. Toyota Genel Müdür Yardımcısı Didier Leroy, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, bundan sonraki yeni modellerin hiçbirinde dizel motor kullanılmayacağını düşündüğünü söylemişti.

  • Bunun kendi fikri olduğunun altını çizen Leroy, "Bu benim kendi düşüncem. Bundan sonra dizel motorlu araç üretmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

C-HR modelini de en başından itibaren dizel seçeneği olmadan satışa çıkardıklarını hatırlatan Leroy, "O dönem distribütörler bu karara karşı çıkmıştı ve o benim kararımdı. Pazarda dizel modeline ihtiyaç olduğunu söyledileri. Ama ben 'Hayır' dedim. Bizim uzun dönemli trendleri izlememiz lazım ki o da çevreci araçlar" demişti.

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