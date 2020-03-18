Ekonomi Toyotadan üretime koronavirüs arası Üretim 2 hafta duracak
OTOMOTİV

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretime 2 hafta ara veriyor

Toyota'dan üretime koronavirüs arası: Üretim 2 hafta duracak

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan'da durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Toyota, koronavirüs sebebiyle Sakarya'daki fabrikasında üretime iki hafta ara verecek.
Toyota, koronavirüs sebebiyle Sakarya'daki fabrikasında üretime iki hafta ara verecek.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ettiği ifade edildi.

  • Üretime 2 hafta ara verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan'da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor." denildi.

Açıklamada, önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.

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