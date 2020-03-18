Toyota'dan üretime koronavirüs arası: Üretim 2 hafta duracak

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin yeni paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG resmi Twitter hesabından yerli otomobilin fiziksel özelliklerini anlatan bir video paylaştı. TOGG'dan yapılan paylaşımda, ''Türkiye'nin Otomobili'ni, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriyoruz'' ifadeleri kullanıldı.