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Ekonomi

TPAO Ege Denizi'nde petrol arayacak: Resim Gazete'de yayımladı! Tam 9 saha

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yeni petrol gelişmesini duyurdu. TPAO, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:33 - 13/06/2024 Perşembe
AA
TPAO, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol arayacak.
TPAO, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol arayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.


#TPAO
#Ege Denizi
#Petrol
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