TPAO Genel Müdürü Bilgin: Hazar'da yeni projeler geliştirmek temel hedeflerimizdendir

"Orada da gelişmeye devam ediyoruz ama yapacak çok işimiz var. 10 milyar metreküple başladık. Faz 2'nin ilk kısmı ile beraber buna bir 10 milyar metreküp daha ilave ederek kısa süre içerisinde 20 milyar metreküpe çıkacağız. Arkasından 40 milyar metreküpe çıkacağız. Karadeniz'deki çalışmalarımız kademe kademe planlanmış vaziyettedir. Ortaklığımız ve ortak proje arayışlarımız gerek Türkiye'de gerek Hazar havzasında her iki ülkeye ve bu ülkenin kurumları TPAO ve SOCAR'a menfaat sağlayacak şekilde geliştirilmelidir."