TPAO'dan 4 ilde kamulaştırma kararı

10:243/05/2026, Pazar
AA
TPAO'nun 4 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Adıyaman'da bulunan sahaları kamulaştırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,
TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerlerinde acele el koyma kararları bulunan Tekirdağ'ın Ergene ilçesi, İstanbul'un Silivri ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.
Ayrıca TPAO'nun Tekirdağ, Adıyaman ve Kırklareli sınırlarında sahip olduğu ruhsat sahalarında yapılması planlanan petrol ve doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsele ilişkin kamulaştırma kararı alındı.
