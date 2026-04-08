Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Asfaltın altından çıktı: Rize’de çok konuşulacak keşif

11:498/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Rize'de yol düzenleme çalışmalarında tarihi taş kemerli köprü gün yüzüne çıkarıldı.

Rize Belediyesine bağlı ekipler, Kale Mahallesi'nde sürdürdükleri çalışmalar sırasında tarihi köprüye rastladı.

Ekiplerin bilgi vermesi üzerine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri alanda incelemede bulundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi köprünün kentte "Çitanın Köprüsü" olarak bilindiğini söyledi.

Köprünün 1920'li yıllara ait fotoğraflarda görüldüğünü belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1940'lı ve daha sonra 1960'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda şekil almasıyla yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş, üzerinden yolu geçirmişler. Fakat yol, köprünün de üzerine oturtulmuş olarak geçirilmiş. Bizim istediğimiz köprü aynı yerde kalacak, üstten yaklaşık 15-20 santimetre, köprünün yanlarından ikişer metrelik açıklık olacak şekilde 120 metrekarelik bir odanın içerisine köprüyü almış olacağız."

Köprünün bulunduğu alanda bir dizi çalışmalar yapacaklarını aktaran Metin, "1826 yılında yapılmış bir köprü. O dönem hem kaleden ulaşımı hem de Atatürk Caddesi'nden gelen ulaşım bunun üzerinden sağlanıyordu. Bize düşen belediye olarak, onu yerinde doğru koşullarda, doğru şartlarda geleceğe taşıyabilmekti. Bunu yapabilmek adına da ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Metin, köprüde uzmanlarca restorasyon çalışmalarının yapılacağına işaret ederek, "İnşallah belki 5, 6 ay sonra ziyaret edilebilecek, güzel bir kavşağımız ve altta da tarihi köprümüzü sakladığımız bir mekanımız olacak." dedi.



#Rize
#Çıtanın Köprüsü
#Rize Belediye Başkanı
#Rize Belediyesi
#Rahmi Metin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru DETAYI 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı kadro dağılımı nasıl olacak?