|
Ekonomi

Karadeniz’de yeni petrol müjdesi yolda: TPAO’nun arama ruhsatı üç yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz’de petrol arama ruhsatı süresini üç yıl uzattı. Bölgede önümüzdeki yıllarda yapılacak olan araştırmayla, özellikle Ordu ve Rize açıklarından yeni keşif müjdeleri bekleniyor.

Ekonomi Servisi
04:00 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Doğu Karadeniz’de her an petrol müjdesinin gelebileceğinin açıklanmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yeni bir hamle daha geldi. TPAO, Karadeniz'de petrol arama ruhsatı süresini üç yıl uzattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan sahalar için petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren 2026’ya kadar uzatıldı.

ORDU VE RİZE ÖNE ÇIKIYOR

Batı Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi sonrasında Orta ve Doğu Karadeniz’de petrol arama faaliyetlerine ağırlık verildi. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, sahada jeolojik etütleri yapıyor. Ordu ve Rize açıklarında keşif amaçlı yapılan sondajlardan da müjdenin gelmesi bekleniyor.Mevcut üretim bölgelerinin yanı sıra; Adana, Kırklareli, Kilis, Manisa, Erzurum, Ankara, Sivas, Hakkâri, Şırnak, Gaziantep, Ordu ve Rize gibi petrol potansiyeli olabilecek lokasyonlarda da keşif çalışmaları devam ediyor.

100 bin varil hedefine adım adım YAKLAŞIYOR

İhtiyacının yaklaşık 7’de 1’ini üretebilen Türkiye’nin, yapılan keşifler ile üretim potansiyeli de arttı. Türkiye’de 1999 yılında 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi yapılırken 2022 yılında 3 milyon 583 bin 40 tona yükseldi. Değeri 80 milyar dolan olan Gabar’daki yeni keşifle birlikte üretimin 2

yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkarılması planlanıyor. Böylece Türkiye’nin petrol üretimimin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.



#TPO
#Karadeniz
#Petrol
#Doğalgaz
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hacda 5 yıldızlı sağlık hizmeti