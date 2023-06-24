Karadeniz’de yeni petrol müjdesi yolda: TPAO’nun arama ruhsatı üç yıl uzatıldı

Doğu Karadeniz’de her an petrol müjdesinin gelebileceğinin açıklanmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yeni bir hamle daha geldi. TPAO, Karadeniz'de petrol arama ruhsatı süresini üç yıl uzattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan sahalar için petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren 2026’ya kadar uzatıldı.

ORDU VE RİZE ÖNE ÇIKIYOR

Batı Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi sonrasında Orta ve Doğu Karadeniz’de petrol arama faaliyetlerine ağırlık verildi. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, sahada jeolojik etütleri yapıyor. Ordu ve Rize açıklarında keşif amaçlı yapılan sondajlardan da müjdenin gelmesi bekleniyor.Mevcut üretim bölgelerinin yanı sıra; Adana, Kırklareli, Kilis, Manisa, Erzurum, Ankara, Sivas, Hakkâri, Şırnak, Gaziantep, Ordu ve Rize gibi petrol potansiyeli olabilecek lokasyonlarda da keşif çalışmaları devam ediyor.

100 bin varil hedefine adım adım YAKLAŞIYOR

İhtiyacının yaklaşık 7’de 1’ini üretebilen Türkiye’nin, yapılan keşifler ile üretim potansiyeli de arttı. Türkiye’de 1999 yılında 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi yapılırken 2022 yılında 3 milyon 583 bin 40 tona yükseldi. Değeri 80 milyar dolan olan Gabar’daki yeni keşifle birlikte üretimin 2

yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkarılması planlanıyor. Böylece Türkiye’nin petrol üretimimin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.







