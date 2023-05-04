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Ekonomi

TPAO'dan Cudi-Gabar bölgesi için heyecanlandıran açıklama: Yeni petrol keşifleri yolda

Cudi-Gabar'da bulunan petrolle ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanırken TPAO, Cudi-Gabar bölgesinden yeni keşiflerin gelebileceğinin müjdesini verdi.

12:31 . 4/05/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Konya'da, Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduklarını ve kuyuya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini duyurdu.


Konuyla ilgili, TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada,
Şehit Aybüke Yalçın-1 arama kuyusunun Cizre'nin 20 kilometre kuzeybatısında yer aldığı ve günde yaklaşık 10 bin varil üretimle Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası olan Şehit Esma Çevik sahasının 7 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığı belirtilerek, "Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu 2 bin 609 metrede rezervuar seviyeye girmiş, 2 bin 771 metre derinlikte sondaj tamamlanmış ve Kretase Karbonatları içerisinde 41° API graviteli hafif petrol içeren 162 metre kalınlıktaki rezervuar keşfiyle sonuçlanmıştır.

Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmakta olup petrol arama-üretim sektörü açısından bakir bir bölge olan Cudi-Gabar bölgesinde yeni keşif potansiyeli de yüksektir.
Keşifler gerek Şırnak ve bölge ekonomisinin gelişimine gerekse Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmasına önemli katkılar yapacaktır" denildi.
Türkiye'nin en büyük keşfi

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Bu, Türkiye'nin şimdiye kadar kara alanlarındaki en büyük keşfi ve TPAO'ya Şırnak'ta bir Bölge Müdürlüğü kurarak yerel kalkınmayı destekleme imkanı veriyor. Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik sahaları ile yeni gelecek ilave keşifleri üretime kazandırarak yalnızca Şırnak ve bölge ekonomisini geliştirmekle kalmayıp, kuracağımız son teknolojiye sahip petrol rafinerisi ile hem bölgedeki sahalarımız hem de komşu ülkelerdeki petrol sahalarının potansiyelini ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde art arda tespit kuyuları kazarak ve kuyu testlerini icra ederek 2023'ün sonuna kadar saha geliştirme planını sonlandırmayı hedeflemekteyiz. Şehit Aybüke Yalçın kuyusundan deneme üretimi nisan ayı sonu itibarıyla başlamıştır ve halihazırda devam etmektedir. Hedefimiz sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla 2 katından daha fazla artırmaktır. 2023'ün ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajı da yapılacak olup sahadaki petrolümüzü taşıyacak boru hattının ön mühendislik anlaşması da imzalanmıştır" dedi.






#Cudi Gabar bölgesi
#Petrol keşfi
#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
#Şırnak
#TPAO
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