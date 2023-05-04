TPAO'dan Cudi-Gabar bölgesi için heyecanlandıran açıklama: Yeni petrol keşifleri yolda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Konya'da, Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduklarını ve kuyuya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini duyurdu.
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Bu, Türkiye'nin şimdiye kadar kara alanlarındaki en büyük keşfi ve TPAO'ya Şırnak'ta bir Bölge Müdürlüğü kurarak yerel kalkınmayı destekleme imkanı veriyor. Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik sahaları ile yeni gelecek ilave keşifleri üretime kazandırarak yalnızca Şırnak ve bölge ekonomisini geliştirmekle kalmayıp, kuracağımız son teknolojiye sahip petrol rafinerisi ile hem bölgedeki sahalarımız hem de komşu ülkelerdeki petrol sahalarının potansiyelini ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde art arda tespit kuyuları kazarak ve kuyu testlerini icra ederek 2023'ün sonuna kadar saha geliştirme planını sonlandırmayı hedeflemekteyiz. Şehit Aybüke Yalçın kuyusundan deneme üretimi nisan ayı sonu itibarıyla başlamıştır ve halihazırda devam etmektedir. Hedefimiz sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla 2 katından daha fazla artırmaktır. 2023'ün ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajı da yapılacak olup sahadaki petrolümüzü taşıyacak boru hattının ön mühendislik anlaşması da imzalanmıştır" dedi.