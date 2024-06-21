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Ekonomi

TPAO'nun 2 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır ve Batman'da bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

09:52 - 21/06/2024 Cuma
AA
İStimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İStimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır ve Batman sınırları içindeki çeşitli arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

#Resmi Gazete
#MAPEG
#TPAO
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