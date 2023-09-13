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Ekonomi

TPAO'nun ruhsatı uzatıldı: Şırnak'ta iki yıl daha petrol aranacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Pınar Görgü
09:26 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
5 bin 346 hektarlık alanı kapsıyor.

5 bin 346 hektarlık alanı kapsıyor.

Enerji alanında yapılan çalışmalar yerli doğal gaz ve petrol keşifleriyle meyvelerini vermeye devam ederken, TPAO'nun Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


15 bin 346 hektarlık alanı kapsıyor

Buna göre TPAO, Şırnak ilinde 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan ve uzatım süresi 8 Şubat 2023 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.


Söz konusu petrol arama ruhsatının 8 Şubat 2025'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.




#TPAO
#petrol
#Gabar
#Şırnak
#Resmi Gazete
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