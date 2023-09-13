TPAO'nun ruhsatı uzatıldı: Şırnak'ta iki yıl daha petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 5 yıl önce 40-50 bin varil, geçen sene 80 bin varil olduğunu belirterek, "Bu son sahayla (Gabar Dağı) birlikte birkaç yıl içinde ilave 100 bin varil daha üretim imkanına kavuşmuş olacağız. Böylece yıllık üretimimiz, tüketimimizin neredeyse yüzde 20'sini, belki bir miktar fazlasını karşılayabilir hale gelecek." dedi.