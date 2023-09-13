TPAO'nun ruhsatı uzatıldı: Şırnak'ta iki yıl daha petrol aranacak

5 bin 346 hektarlık alanı kapsıyor.
Enerji alanında yapılan çalışmalar yerli doğal gaz ve petrol keşifleriyle meyvelerini vermeye devam ederken, TPAO'nun Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 bin 346 hektarlık alanı kapsıyor
Buna göre TPAO, Şırnak ilinde 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan ve uzatım süresi 8 Şubat 2023 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.
Söz konusu petrol arama ruhsatının 8 Şubat 2025'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.