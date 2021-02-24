Ekonomi Trabzonlular heyecanla hızlı tren projesini bekliyor 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demir Yolu Projesi için çağrı: Bir an önce hayata geçirilmeli

Trabzonlular heyecanla hızlı tren projesini bekliyor: 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyacak

Trabzon ve çevre illeri çevre iller ile bağlantısını sağlayacak olan Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demir Yolu Projesi’nin bir an önce hayat bulması için çağrı geldi. Ortahisar Platformu Başkanı Murat Zeki Solak, projenin Çin’den İngiltere’ye kadar uzanan demir İpekyolu hattını oluşturan 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyarak Trabzon'u bölgenin en işlevsel limanı vasıtasıyla Kafkaslar’a açılan bir pencere haline getireceğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ortahisar Platformu Başkanı Murat Zeki Solak'tan Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demir Yolu Projesi'ne yönelik çağrı geldi.

Solak “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16 Şubat 2021 tarihinde katıldığı AK Parti Trabzon İl Kongresi’nde ’Trabzon-Erzincan Hızlı Tren projemizin güzergah etüt çalışmalarını seneye tamamlıyor, ardından inşaatına başlıyoruz’ ifadesini kullanmış ve bölgemize müjde vermiştir.

Trabzon ve çevre illerimizi ülkemizin tüm bölgeleri ile birbirine bağlayacak olmasının yanısıra, Çin’den İngiltere’ye kadar uzanan demir İpekyolu hattını oluşturan 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyarak şehrimizi bölgenin en işlevsel limanı vasıtasıyla Kafkaslar’a açılan bir pencere haline getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözlerine istinaden Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolu hattının güzergah etüt çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanarak yapım ihalesi tarihinin müjdesinin verilmesi tüm bölge halkı ve iş dünyasının beklentisidir” dedi.

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Ortahisar Platformu Başkanı Murat Zeki Solak

“Nakliye masrafları bu bölgede yaşanan en büyük sorunlardan biri”

Trabzon’a gelecek demir yolunun ekonomik katkılarına değinen Solak, “Uluslararası rekabetten dolayı Trabzon-Gümüşhane- Erzincan demir yolu çok önemli. Trabzon-Erzincan demir yolu, bölgenin sadece iç pazara değil, uluslararası pazara da açılımını kolaylaştıracaktır. Unutulmamalıdır, yapılacak olan demir yolu ile rekabet şartlarının karayoluyla sağlanması mümkün olmuyor. Bu noktada nakliye masrafları bu bölgede yaşanan en büyük sorunlardan biri. Demir yolu ile bu maliyetler en aza indirilecektir” diye konuştu.

Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demir Yolu Projesi
  • Ayrıca Solak, tren hattı Trabzon’a geldiğinde sahildeki istasyonun konumlanacağı yer konusunda iyi bir tespit sonucu ortak fikir alınarak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

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