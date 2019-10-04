Ekonomi Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı, toplam taşıt sayısı 23 milyonu aştı
OTOMOTİV

Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı, toplam taşıt sayısı 23 milyonu aştı

Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı, toplam taşıt sayısı 23 milyonu aştı

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 artışla ağustos sonunda 23 milyon 113 bin 30 oldu.

Haber Merkezi AA
Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı.
Trafiğe 8 ayda 419 bin 944 aracın kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

  • Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 22 milyon 770 bin 658'den 23 milyon 113 bin 30'a yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 39 bin 110 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 49,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,4 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 42,2 azaldı. Bu azalış kamyonda yüzde 51,8, otomobilde yüzde 49,4, kamyonette yüzde 40, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 38,6, motosiklette yüzde 30,5, traktörde yüzde 24,1, minibüste yüzde 23,5, otobüste yüzde 15,7 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 38,7 azalış görüldü. Bu azalış minibüste ve otobüste yüzde 52,9, otomobilde yüzde 47,1, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 40,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,4, traktörde ise yüzde 31,5, motosiklette yüzde 15,5 oldu.

Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece söz konusu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.

10 ayda 35 trafik cezası yedi
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10 ayda 35 trafik cezası yedi
Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10 ayda trafikte çeşitli kural ihlallerinden acına 35 ayrı trafik cezası uygulandığını öğrendi. Toplam 11 bin 500 liralık trafik cezasını ödeyerek aracını satan İlbaş, 'Bence herkes trafik kurallarına uysun' dedi.

Devri yapılan araçlar

Ağustosta devri yapılan toplam 624 bin 936 taşıt içinde otomobil yüzde 71,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Ağustosta devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ay sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 505 bin 20 otomobilin yüzde 37,7'sinin LPG, yüzde 37,6'sının dizel, yüzde 24,4'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,1'inin de elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyenler ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

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  • Ağustosta trafiğe kaydı yapılan 19 bin 463 otomobilin yüzde 15,6'sı Volkswagen, yüzde 13,5'i Renault, yüzde 9,4'ü Fiat, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 5,7'si Honda, yüzde 5,3'ü Peugeot, yüzde 5'i Mercedes-Benz ve Hyundai, yüzde 4,2'si Opel, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 25,4'ü ise diğer markalardan oluştu.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 otomobilin yüzde 38,2'si 1501-1600, yüzde 28,5'i 1401-1500, yüzde 13,7'si 1301-1400, yüzde 12,2'si 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 53,8'inin beyaz, yüzde 23,8'inin gri, yüzde 6,9'unun siyah, yüzde 5,6'sının kırmızı, yüzde 9,9'unun diğer renklerden olduğu görüldü.

Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu
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Trafik sigortası fiyatları hızla artıp, araç sahipleri isyan edince Hazine, 12 Nisan 2017’de bir genelge yayınlayarak vatandaşı koruyan tavan fiyat uygulamasına geçmişti.
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Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40’a varan oranlarda ucuzlamıştı. Uygulama 15 milyon araç sahibine nefes aldırmıştı.
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HER AY DÜZENLİ ARTIŞ Sigorta şirketlerinin de zarar etmemesi için düzenlemeyle tavan fiyatın her ay yüzde 1 artacağı belirtilmişti. Bu zam 4 ay boyunca uygulandı. Ancak 24 Ağustos 2017’de ikinci bir genelge yayınlanarak yüzde 1’lik zam sınırı eylül itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarıldı.
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Bu artış da sigorta şirketlerinin trafikteki zararını kurtarmayınca Hazine, Ocak 2018’de tek seferlik yüzde 5 zam yaptı. Bu zamdan sonra fiyat artışları her ay yüzde 1.5 olarak devam etti.
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1.5 YILDA YÜZDE 39 Yeni yılda da bu oranda bir değişiklik yapılmayacak ve yeni bir düzenleme yapılana kadar aylık artış yüzde 1.5 olacak. 1 Ocak itibarıyla İstanbul’da ilk kez araç alarak trafiğe çıkan bir sürücü en fazla 1186 lira ödeyecek. Bu tutar Nisan 2017’de yani tavan uygulamasının başladığı ayda 855 liraydı. Yani yaklaşık 1.5 yılda yüzde 38.65’lik bir artış söz konusu. Kabaca enflasyona paralel bir artış olduğu görülüyor.
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Zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017’den beri tavan fiyat uygulanıyor. Ancak tavan her ay belli bir oranda artıyor. Peki, illere ve sürücünün kaza yapıp yapmadığına göre değişen trafik sigortası 2019’da ne olacak?
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İlk kez araç alıp sigorta yaptıranlar 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1’inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor.
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7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor. Sistem kaza yapmayan sürücüyü ödüllendirirken sık kaza yapanı cezalandırıyor. Tavan fiyatta, 5’inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6’ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7’nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1’e doğru düşüyor. Bu durumda fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.
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1 ile 7’inci basamak arasındaki fiyat farkı 2300 lirayı aşıyor. Örneğin; İstanbul’da son 3 yılda hiç kaza yapmayıp 7’nci basamağa yerleşen bir sürücü en fazla 652 lira öderken, kazaya karışıp riskli grupta yer alan 1’inci basamağa düşenler 2965 lira ödüyor. En ucuz trafik sigortası Kütahya, Muğla, Kilis, Burdur ve Şanlıurfa gibi illerde yapılırken, en pahalısı İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa’da.
Title
Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu
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Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu
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Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu
Trafik sigortası 2019 fiyatları belli oldu
Trafik sigortası 2019 fiyatları açıklandı. Yeni trafik sigortası fiyatları, araç gruplarına ve sürücülerin hasar geçmişlerine göre ocak ayından itibaren uygulanacak.


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