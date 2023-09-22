Trafiğe ağustos ayında 235 bin 317 aracın kaydı yapıldı: En fazla tercih edilen renk gri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

235 bin 317 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Verilere göre, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,1, motosiklette yüzde 7,8 artarken traktörde yüzde 14,7, kamyonda yüzde 7,8 ve otomobilde yüzde 6,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos 2021-Ağustos 2023

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,6 arttı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 27 milyon 987 bin 472 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 893 bin 913 adet taşıtın devri yapıldı

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 61,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 89 bin 694 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,1'i Fiat, yüzde 8,9'u Renault, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 7,1'i Opel, yüzde 6,9'u Peugeot, yüzce 6,4'ü Chery, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 4,1'i Hyundai, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 3,2'si Skoda, yüzde 3,2'si Toyota, yüzde 2,6'sı Audi, yüzde 2,3'ü BMW, yüzde %2'si Kia, yüzde 1,8'i MG, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 11,3'ü diğer markalardan oluştu.

Bir milyon 525 bin 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,5 artarak 1 milyon 525 bin 213 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,2 azalarak 20 bin 33 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 505 bin 180 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 67'si benzin yakıtlı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 67,0'ı benzinli, yüzde 18,5'i dizel, yüzde 8,8'i hibrit, yüzde 4,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 892 bin 825 adet otomobilin ise yüzde 36,1'i dizel, yüzde 33,9'u LPG'li, yüzde 28,1'i benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 34,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,9'u 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

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