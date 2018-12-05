Ekonomi Trafikteki benzinli araç sayısı azaldı Dizel sürücülerin gözdesi
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Trafikteki benzinli araç sayısı azaldı: Dizel sürücülerin gözdesi

Benzinli otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı 10 yılda yüzde 47,6'dan yüzde 25'e gerilerken, dizel otomobillerin payı ise 20,9 puan artışla 36,6'ya yükseldi. Benzinli otomobillerin toplam içindeki payı, 2009'da yüzde 47,6 seviyesinde bulunurken, bu oran hızla düşerek ekim ayı itibarıyla yüzde 25'e indi. Böylece trafikteki benzinli araç sayısı 3,3 milyondan 3 milyona geriledi.

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Dizel araç sayısı ise 1,1 milyondan 4,5 milyona yükseldi.
Dizel araç sayısı ise 1,1 milyondan 4,5 milyona yükseldi.

Son yıllarda benzinli otomobillere talep giderek azalırken, sürücülerin yeni gözdesi dizel otomobiller oldu. Benzinli otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı 2009-2018 yıllarında yüzde 47,6'dan yüzde 25'e geriledi, dizel otomobillerin payı ise 20,9 puan artışla 36,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

  • Benzinli otomobillerin toplam içindeki payı, 2009'da yüzde 47,6 seviyesinde bulunurken, bu oran hızla düşerek ekim ayı itibarıyla yüzde 25'e indi. Böylece trafikteki benzinli araç sayısı 3,3 milyondan 3 milyona geriledi.

LPG'li araçlarda 2013'e kadar devam eden artış eğilimi de bu yıl itibarıyla yön değiştirdi. Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobillerin 2009'da yüzde 35,6 olarak belirlenen ve 2013'te yüzde 41,5'e kadar yükselen payı, ekim ayı itibarıyla yüzde 38'e kadar geriledi. LPG'li araç sayısı 2009'da 2,5 milyon, ekimde ise 4,7 milyon olarak hesaplandı.

Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki gerilemeye karşın, dizel araçların sayısı ve oranındaki artış dikkati çekti.

Söz konusu dönemde benzinli araç kullananların özellikle dizel araçlara yönelmesiyle bu gruptaki araçların payının yüzde 15,7'den yüzde 36,6'ya çıktığı görüldü. Dizel araç sayısı ise 1,1 milyondan 4,5 milyona yükseldi.

Benzinli otomobilleri sayı bakımından geride bırakan dizel otomobiller ile LPG'li otomobiller arasındaki fark da kapanmaya başladı.

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