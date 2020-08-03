Yüzde 2’yi geçmeyecek: Birçok hastalığa sebep olduğu için sınırlandırılacak

Bu miktarın üzerinde trans yağ içeriği olan gıdalar üretilemeyecek. Bu doğrultuda gıda etiketlerinde bir bilgilendirmeye gidilmeyecek. Düzenleme gerektiren durumlar olması halinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacak.
BİRÇOK HASTALIĞI SEBEP
- Trans yağ tüketimi kardiyovasküler hastalıklar, merkezi adipozite, diyabet, alzheimer, meme kanseri, doğurganlıkta bozulma, endometriyoz, kolelityaz gibi hastalıklara neden oluyor.
- Trans yağ ile ilgili düzenleme Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 1 Nisan 2021’de uygulanmaya başlanacak. Türkiye ise Avrupa Birliği’nden 3 ay önce 31 Aralık’ta uygulamaya geçecek.