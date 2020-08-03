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Ekonomi Yüzde 2yi geçmeyecek Birçok hastalığa sebep olduğu için sınırlandırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trans yağın zararları nelerdir? Hangi besinler trans yağ içeriyor?

Yüzde 2’yi geçmeyecek: Birçok hastalığa sebep olduğu için sınırlandırılacak

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunan trans yağlarla ilgili yönetmelik değişikliği 31 Aralık’da yürürlüğe girecek. Düzenleme ile gıdalarda toplam yağın 100 gramında trans yağ miktarı 2 gram ile sınırlandırılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu miktarın üzerinde trans yağ içeriği olan gıdalar üretilemeyecek. Bu doğrultuda gıda etiketlerinde bir bilgilendirmeye gidilmeyecek. Düzenleme gerektiren durumlar olması halinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacak.

Yüzyılın tatlı zehri: Trans yağ
HAYAT
Yüzyılın tatlı zehri: Trans yağ

BİRÇOK HASTALIĞI SEBEP

  • Trans yağ tüketimi kardiyovasküler hastalıklar, merkezi adipozite, diyabet, alzheimer, meme kanseri, doğurganlıkta bozulma, endometriyoz, kolelityaz gibi hastalıklara neden oluyor.
  • Trans yağ ile ilgili düzenleme Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 1 Nisan 2021’de uygulanmaya başlanacak. Türkiye ise Avrupa Birliği’nden 3 ay önce 31 Aralık’ta uygulamaya geçecek.

Trans yağ sigara kadar zararlı
HAYAT
Trans yağ sigara kadar zararlı
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