Hayat Trans yağ sigara kadar zararlı
GENEL SAĞLIK

Trans yağ sigara kadar zararlı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, sigaradan sonra trans yağlarla ilgili de mücadele başlatıyor. Kurul, Türkiye’de hangi besinlerde ne kadar trans yağ kullanılacağına dair bir önerge hazırlanması önerisinde bulundu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, trans yağ tüketimi konusunda düğmeye bastı. Kurulun geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının konusunu trans yağlar oluşturdu. Konunun uzmanları, bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda trans yağın, gıda ve beslenmenin sigarası olduğu belirtildi. Toplantıda trans yağların kardiyovasküler hastalık riskinin yanı sıra obezite, diyabet gibi hastalıklara da davetiye çıkardığı ifade edildi. Kurulda halk sağlığı açısından doğru beslenmenin önemine dikkat çekildi. Başta gençler ve çocuklar olmak üzere obeziteye bağlı Tip 2 diyabetin büyük bir tehdit olduğu vurgulandı.

ÖNERGE VERİLDİ

  • Trans yağlar nedeniyle dünyada her yıl 500 bin kişinin öldüğüne de dikkat çekilen toplantıda Türkiye’nin yüzde 1’lik trans yağ kullanım oranıyla dünya ülkelerine örnek olduğu vurgulandı. Sabah programları sayesinde vatandaşın trans yağlar ve beslenme ile ilgili farkındalıklarının arttığı da dile getirildi. Ayrıca, trans yağlarla ilgili bir çalışma yapılması, hangi besinlerde ne kadar kullanılacağına dair bir önerge hazırlanması önerisi de getirildi. Trans yağ kullanımında dünyadaki son gelişmeler de grafiklerle anlatıldı. Edinilen bilgiye göre, ABD’de trans yağ kullanımına 2018 Ağustos’unda başlarken; AB’de ve Kanada’da 2020 ve 2021 yıllarında devreye girecek. Avustralya’da ise 2005 yılında trans yağ yüzde 1 seviyesinin altına çekildi.

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HAYAT
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