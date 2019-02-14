Ekonomi Trump Çine 60 gün daha zaman verebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump Çin'e gümrük tarifelerini 60 gün ötelemeyi düşünüyor

Trump Çin'e 60 gün daha zaman verebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm bulmaya ilişkin görüşmelerin "iyi ilerlemesine" bağlı olarak, Çin'den ithalata yüksek tarifelerin uygulamaya girmesi için kararlaştırılan tarihi 60 gün ötelemeyi düşünüyor.

Haber Merkezi DHA
​ABD Başkanı Donald Trump
​ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik daha yüksek gümrük vergileri için 1 Mart olarak belirlenen son tarihi 60 gün uzatmayı değerlendirdiği belirtildi.

Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada 1 Mart olarak belirlenmiyş olan nihai tarihin uzatılmasına açık olduğunu vurguladı.

DAHA FAZLA ZAMAN TANIYABİLMEK İÇİN

Bloomberg News'un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre Trump, Çin ile ticaret görüşmelerine "daha fazla zaman" tanıyabilmek için nihai yüksek gümrük vergilerini devreye sokmayı 60 gün erteleme konusunu değerlendiriyor.

  • ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Perşembe ve Cuma günleri Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ticaret görüşmeleri yapacaklar.

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