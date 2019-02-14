Trump Çin'e gümrük tarifelerini 60 gün ötelemeyi düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik daha yüksek gümrük vergileri için 1 Mart olarak belirlenen son tarihi 60 gün uzatmayı değerlendirdiği belirtildi.

DAHA FAZLA ZAMAN TANIYABİLMEK İÇİN

Bloomberg News'un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre Trump, Çin ile ticaret görüşmelerine "daha fazla zaman" tanıyabilmek için nihai yüksek gümrük vergilerini devreye sokmayı 60 gün erteleme konusunu değerlendiriyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Perşembe ve Cuma günleri Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ticaret görüşmeleri yapacaklar.

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