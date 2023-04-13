TSE Akkuyu NGS'de 4 milyar liralık yerli ürün kullanılmasını sağladı

"Donatı çelikleri, I profiller, su, ısı izolasyon, yangın ve akustik malzemeler, boya ve kaplama malzemeleri, kablolar, kaynaklı imalata yönelik sistem ve belgelendirme usulleri, ürün grupları olarak belirlenmiştir. Bu grupların standart karşılaştırmaları proje ekibimizce yürütülmekte. Aynı zamanda gerek karşılaştırma raporunu gerekse teknik raporları hazırlarken laboratuvarlarımızdan destek alınmaktadır. Enstitümüzün, Akkuyu NGS'ye onaylı malzeme kuruluşu olarak yetkilendirilmesi sonucunda verdiğimiz hizmetlerle 200 milyon dolar yani yaklaşık 4 milyar lira tutarında yerli malzeme sanayicilerimizden tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'nde kullanılmıştır. Bu tutarın santralin tamamlanmasıyla 1 milyar doların üzerinde olmasını hedefliyoruz. İş dünyamızın ulusal ve uluslararası faaliyetlerine destek olan, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç duyduğu standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerini sağlayan TSE'nin güçlenerek yoluna devam etmesi, ülkemiz sanayisinin de aynı doğrultuda ve sürdürülebilir biçimde güçlenmesini sağlayacak."