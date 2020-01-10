Ekonomi TÜBİTAKtan Kanal İstanbul açıklaması İddialar gerçeği yansıtmıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜBİTAK'tan Kanal İstanbul açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), bazı basın yayın organlarında yer alan "TÜBİTAK, Kanal İstanbul'a karşı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Kanal İstanbul güzergahı.
Kanal İstanbul güzergahı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Kanal İstanbul'a karşı oldukları iddialarını yalandı. TÜBİTAK MAM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Şubat 2018 tarihli Kanal İstanbul Projesi/ÇED başvuru dosyası hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü talebi üzerine TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından görüş bildirildi. Komisyon üyesi diğer kurum ve kuruluşlardan da alınan görüşler sonrası hazırlanan taslak ÇED raporu için de 25 Ekim 2019'da kurumumuzdan yine görüş talep edildi. Bu kapsamda, nihai halini almamış ÇED Raporu, ilgili enstitümüz tarafından incelenmiş olup, Kanal İstanbul Projesinin yapılıp/yapılmaması hakkında olumlu veya olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. Bu anlamda, ilgili rapor üzerinden basında yapılan TÜBİTAK, Kanal İstanbul’a karşı şeklindeki haberler tamamıyla çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

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Görüşler projenin yapımına ilişkin değil

Taslak ÇED raporunun bazı bölümlerinin yanlı ve yanlış siyasi yorumlara konu edildiği belirtilen açıklamada, "Kurumumuzun görüşü, nihai halini almamış ve askıya çıkmamış ÇED raporu için verilmiştir. Raporda kullanılan yöntemler, yapılan kabuller ve atıflar çerçevesinde ÇED raporunun içeriği değerlendirilmiş ve raporda görülen eksikliklerin giderilmesi amacı ile önerilerde bulunulmuştur. Verilen görüşler, projenin yapımına ilişkin değildir." değerlendirmesine yer verildi.

Siyasi çarpıtmalara konu edildi

Ayrıca, 28 Kasım 2019'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında, 50’den fazla kurum ve kuruluşun temsilcileriyle yüz yüze detaylı görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm görüşler değerlendirilmiştir. Komisyon toplantısı sonucunda TÜBİTAK MAM’ın da olumlu görüşüyle ÇED raporu yeterli bulunarak askıya çıkılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kapsamlı bilimsel görüşlerini alabilmek adına, katılımcı bir anlayışla yürüttüğü ÇED raporu hazırlık süreçlerinin, bağlamından koparılarak siyasi çarpıtmalara konu edilmesi üzüntü vericidir. Hazırlık süreçleri neticesinde, toplanan görüşlerin nihai raporun oluşmasına katkı vermesi, bilimsel çalışma metodolojisi açısından takdir edilmesi gerekirken maalesef kurumumuz üzerinden siyasi polemiklere alet edilmiştir. Tüm süreçler sonunda rapor hakkındaki nihai karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilecek olup, kurumumuzun görüşlerinin raporun hazırlık süreçlerine olan katkısından dolayı ayrıca memnuniyet duymaktayız."

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