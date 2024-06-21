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Ekonomi

TÜİK Mayıs ayı yurt dışı üretici enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE) mayıs ayında yıllık yüzde 65,48, aylık yüzde 0,42 arttığını açıkladı.

12:07 - 21/06/2024 Cuma
DHA
TÜİK: Yurt dışı üretici enflasyonu mayısta yüzde 65,48 oldu
TÜİK: Yurt dışı üretici enflasyonu mayısta yüzde 65,48 oldu

TÜİK, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 artış gösterdi. Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 73,45 artış, imalatta yüzde 65,34 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,94, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 71,72, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 67,34, enerjide yüzde 75,80 ve sermaye mallarında yüzde 70,72 artış olarak gerçekleşti.



Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,85, imalatta yüzde 0,37 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,94 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,67 artış, enerjide yüzde 8,25 azalış, sermaye mallarında yüzde 0,73 artış olarak gerçekleşti.





#TÜİK
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#Mayıs
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