TÜİK Mayıs ayı yurt dışı üretici enflasyonunu açıkladı

TÜİK, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 artış gösterdi. Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 73,45 artış, imalatta yüzde 65,34 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,94, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 71,72, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 67,34, enerjide yüzde 75,80 ve sermaye mallarında yüzde 70,72 artış olarak gerçekleşti.