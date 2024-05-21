TÜİK: Nisanda 196 bin 309 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı.





Kayıtlı araçların yüzde 52,7'si otomobil

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 29 milyon 561 bin 690 oldu. Bu taşıtların yüzde 52,7'sini otomobil, yüzde 18,4'ünü motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





Nisanda 801 bin 439 adet taşıtın devri yapıldı. Bunların 64,3'ünü otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





Ocak - Nisan dönemi kayıtları

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 29,6 artarak 830 bin 19 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 0,2 azalarak 8 bin 682 adet oldu. Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 821 bin 337 adet artış gerçekleşti. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 585 adet otomobilin yüzde 65,3'ü benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 7,5'i elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı oldu. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 562 bin 640 adet otomobilin ise yüzde 35,1'i dizel, yüzde 32,9'u LPG, yüzde 29,3'ü benzin, yüzde 1,7'si hibrit ve yüzde 0,7'si elektrikli olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 585 adet otomobilin yüzde 31,4'ü 1300 ve altı, yüzde 22'si 1401-1500, yüzde 18,6'sı 1301-1400, yüzde 13,5'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu. Ayrıca, bu dönem trafiğe kaydı yapılan 343 bin 585 adet otomobilin yüzde 39,3'ü gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 12,4'ü siyah, yüzde 12'si mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1,1'i turuncu, yüzde 0,5'i mor, yüzde 0,4'ü sarı ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.







