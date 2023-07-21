TÜİK verileri açıklandı: Seyahat harcamaları 22 milyar 271 milyon lirayla rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın birinci çeyreğinde ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Ocak, şubat ve mart aylarından oluşan 3. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,5 artarak 10 milyon 90 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 530 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,4 oldu.

Seyahate 22 milyar 271 milyon harcandı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 82,8 artışla 22 milyar 271 milyon 455 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 21 milyar 47 milyon 636 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 1 milyar 223 milyon 819 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 207 lira oldu.

En fazla pay yeme ve içme, sonra ulaştırma