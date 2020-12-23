Ekonomi TÜİKin asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira: Asgari ücret ne kadar olacak?

TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. Tarafların 3,5 saat süren toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi. TÜİK’e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 19.77 arttı. Türk-İş ise TÜİK’in açıkladığı asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını ifade etti.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yüz milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrette son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında dün üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi. Türk-İş, TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Bir işçinin asgari geçim tutarı, bizim görüşmelerde önem verdiğimiz bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor" denildi.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?
EKONOMİ
2021 asgari ücret ne kadar olacak?

BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR

  • Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağına dikkat çekilen Türk-İş açıklamasında, şunlar kaydedildi: "TÜİK’in açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı.”

TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı
EKONOMİ
TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı

İŞVEREN VE HÜKÜMET TEKLİFİ BEKLENİYOR

TÜİK'in açıklamasında, başlangıç ücreti olması gereken asgari ücretin zamanla geçim ücretine dönüştüğüne dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Bugün 7 milyon insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgari ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna ‘evet’ deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz.”

GEÇEN YILA ORANLA %19,78 ARTIŞ TALEBİ

  • 2020 için 2 bin 331 TL teklif sunan TÜİK, 2021 yılı için 2 bin 792 lira 10 kuruş teklif etti. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19,78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya son bir kez daha toplanacak.
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