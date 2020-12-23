TÜİK’in asgari ücret teklifi 2 bin 792 lira

Yüz milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrette son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında dün üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi. Türk-İş, TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Bir işçinin asgari geçim tutarı, bizim görüşmelerde önem verdiğimiz bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor" denildi.

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EKONOMİ 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR

Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağına dikkat çekilen Türk-İş açıklamasında, şunlar kaydedildi: "TÜİK’in açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı.”

EKONOMİ TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı

İŞVEREN VE HÜKÜMET TEKLİFİ BEKLENİYOR

TÜİK'in açıklamasında, başlangıç ücreti olması gereken asgari ücretin zamanla geçim ücretine dönüştüğüne dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Bugün 7 milyon insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor.

İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz.”

GEÇEN YILA ORANLA %19,78 ARTIŞ TALEBİ