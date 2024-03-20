Tüketici güveni martta ayında yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün (TÜRKŞEKER) 2023-2024 kampanya dönemini tarihi bir rekorla tamamladığını, bu dönemde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildiğini açıkladı.