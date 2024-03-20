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Ekonomi

Tüketici güveni martta ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 0,02 artarak 79,4 oldu.

11:04 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

TÜİK verilerine göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta, şubata kıyasla yüzde 0,02 arttı. Geçen ay 79,3 olan endeks, bu ay 79,4 oldu.


Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 67,1 iken martta yüzde 0,7 azalışla 66,6'ya geriledi.


Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 78,2 iken martta yüzde 0,9 artış göstererek 78,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,4 yükselişle bu ay 74,9 olarak kayıtlara geçti.


Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 97,5 iken martta yüzde 0,5 azalarak 97 oldu.






#Tüketici güven endeksi
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#TÜİK
44 dakika önce
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