Tüketici güveni son yedi ayın zirvesinde

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.