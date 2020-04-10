Ekonomi Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine koronavirüs ertelemesi 30 Nisana kadar durduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine koronavirüs ertelemesi: 30 Nisan'a kadar durduruldu

Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine koronavirüs ertelemesi: 30 Nisan'a kadar durduruldu

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hak kayıplarının oluşmaması için tüketici hakem heyetlerinin toplantıları 30 Nisan'a kadar ertelendi. Tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması ve bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ile tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler de bu tarihe kadar durduruldu.

Haber Merkezi AA
Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ara verildi.
Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ara verildi.

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle hak kayıplarının oluşmaması için tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine yönelik düzenlemeye gitti.

Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin, tüketici hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmaması amaçlandı.

  • Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması yönünde düzenleme yapıldı. Buna göre, tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için tanınan ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart-30 Nisan dönemi için durduruldu.

Belirtilen tarihlerin ilk ve son günleri de durdurma müddetine dahil edildi. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantıları da 30 Nisan'a kadar ertelendi.

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Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen mühletin bitimine, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla 15 gün ve daha az kalmışsa söz konusu süreler 1 Mayıs'tan başlamak üzere 15 gün uzamış sayıldı.

Öte yandan, yaşadıkları tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletebilecek. Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor.

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