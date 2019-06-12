Ekonomi Tüketicileri uyardı Satılanlar Malatya kayısısı değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketicileri uyardı: Satılanlar Malatya kayısısı değil

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'dan tüketicilere sunulan Malatya kayısılarına yönelik uyarı geldi. Özcan, Malatya kayısısında, hasadın bu ay sonunda başlayacağı, dolayısıyla şu an tezgahlarda satılan kayısının Malatya kayısısı olmadığını öne sürdü.

Haber Merkezi AA
Malatya kayısısı
Malatya kayısısı

Ülke genelindeki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan Malatya, geçen yıl 95 bin 350 ton kuru kayısı ihraç ederek ülke ekonomisine 261 milyon 397 bin dolarlık katkı sağladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı açıklamada, kentte kayısı hasadının ilk olarak Kale ilçesinde yapıldığını söyledi.

İlçeye bağlı Bent Mahallesi'nde kısa süre önce kayısıların olgunluk düzeyini incelediklerini ve meyvelerin olgunlaşma dönemine henüz girdiğini tespit ettiklerini belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Kayısı yeni yeni sulanma dönemine giriyor. Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı ürünün hasat dönemi geçmiş yıllara göre yaklaşık 10 gün gecikecek gibi görünüyor. Şu anda civar illerde, sofralık olarak üretilen, lezzet ve tat olarak da Malatya kayısısıyla uzaktan yakından alakası olmayan ürünler tüketiciyi aldatmak için 'Malatya kayısısı' adıyla satılmaya çalışılıyor. Haziran ayı sonunda inşallah kayısımız sofralara gelecek."

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan

"Tüketiciler bizi arıyor"

Özcan, borsa olarak, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almış bu ürüne sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Tüketicileri uyaran Özcan, "Şu anda sofralarda ve tezgahlarda tüketiciye 'Malatya kayısısı' diye sunulan ürün kesinlikle Malatya kayısısı değildir. Tüketiciler kendilerine sunulan kayısının Malatya'nın olmadığını bilsinler. Daha önce Malatya kayısısını tadanlar aradaki farkı bilirler." dedi.

Malatya kayısısında hasat bu ay sonunda başlayacak.

Özcan, tüketicilerden dönüşler de aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Rafta ürünün üzerine 'Malatya kayısısı' yazıldığı için aldatmayla karşı karşı kalıyorlar. O kayısıları tattıktan sonra bizi arayarak, 'Malatya kayısısı bu kadar tatsız ve şekersiz değildi, bu ürüne ne oldu?' diye soruyorlar. Biz de onlara aldıkları kayısının Malatya kayısısı olmadığını izah ediyoruz. Malatya'da kayısının hasat döneminin başlamadığını anlatıyoruz. Tüketici de ilk aldatmanın ardından ikinci kez almıyor."

REKLAM

Gram altın 249 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 249 lira seviyelerinde

Su ürünleri üretimi azaldı
EKONOMİ
Su ürünleri üretimi azaldı

ÇAYKUR'dan son 20 yılın en yüksek yaş çay alımı
EKONOMİ
ÇAYKUR'dan son 20 yılın en yüksek yaş çay alımı
Çizeri kovuldu

Çizeri kovuldu

​İsrail, ABD'nin siyasi karikatür geleneğini bitirdi.
S-400ler DoğuAkdenize çevrilebilir

S-400'ler Doğu
Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.
Müttefiklikruhuna uygun değil

Müttefiklik
ruhuna uygun değil

Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna ilişkin açıklama.
Çocuk işçiler

Çocuk işçiler

Yaşamlarını tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılıyorlar.
Herkesin<br>başına gelebilir

Herkesin
başına gelebilir

Linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı.
45'e yükseldi

45'e yükseldi

Pençe Harekatı'nın bilançosu açıklandı.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Masum<br>görünümlü tehlike

Masum
görünümlü tehlike

​Bakan Varank'tan tedbir alınmasına yönelik çağrı.

Askerlik düzenlemesi toplantısı

Askerlik düzenlemesi toplantısı

​AK Parti bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Malatya<br>kayısısı değil

Malatya
kayısısı değil

Ticaret Borsası Başkanı'ndan tüketicilere uyarı.
Anlaşmayı ifşa etti

Anlaşmayı ifşa etti

Trump, ​Meksika ile göç anlaşması taslağını elinde salladı.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha.
İnternetten gören<br>oraya koşuyor

İnternetten gören
oraya koşuyor

Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi.
Tunceli'den<br> acı haber

Tunceli'den
acı haber

​Çıkan çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu.
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
Cezalar iptal oldu

Cezalar iptal oldu

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.