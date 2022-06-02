Ekonomi Tüm zamanların rekoru İhracat Mayıs ayında yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüm zamanların rekoru: İhracat Mayıs ayında yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk 5 ayda rekorlar kırmış olduk." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tüm zamanların rekoru: İhracat Mayıs ayında yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı
Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

  • Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında büyük bir başarı ortaya koyduğuna işaret eden Muş, "Ülkemiz, 2022 yılının ilk beş ayında da ihracattaki güçlü performansını devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız mayıs ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk 5 ayda rekorlar kırmış olduk." diye konuştu.

Mehmet Muş, mayısta dış ticaret hacminin, geçen yıla göre yüzde 31,1 artışla 48,6 milyar dolara yükseldiğini aktarırken, mayıs ayı ithalatının ise 29,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

"İthalattaki artışın nedeni enerji fiyatları"

Enerji kaleminin 6,9 milyar dolarlık pay ile mayısta da ithalatta önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Net enerji ithalatçısı bir ülke olarak, küresel piyasalar ile yüksek derecede bütünleşmiş olan Türkiye’nin enerji fiyatlarından etkilenmemesi söz konusu değildir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki ithalatımızdaki artışın temel nedeni dünyada artan enerji fiyatlarıdır. Bu noktada, ocak-mayıs dönemi ihracatımız, enerji hariç 96,8 milyar dolara ulaşmış olup, dış ticaret hacmimiz ise 202,8 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca, aynı dönemde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, yine enerji hariç yüzde 91,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 242,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz."

İlk çeyrekte yüzde 7 büyüme
EKONOMİ
İlk çeyrekte yüzde 7 büyüme

Bakan Nebati 'Anadolu 500 Ödül Töreni'nde iş insanlarına seslendi: Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz
EKONOMİ
Bakan Nebati 'Anadolu 500 Ödül Töreni'nde iş insanlarına seslendi: Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu
Zehir saçıyorlar

Zehir saçıyorlar

​Tek tek ifşa edildi: Kansere neden olan 14 besin.
Gizemli olay çözülüyor

Gizemli olay çözülüyor

​Gümüşhane'de köylüler kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.
Pakistan ile ilişkileri güçlendireceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.

​Bakan Muş: İhracat Mayıs ayında yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı

​Bakanlık duyurdu: Otoyollarda hız limiti yükseltildi.

Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 11 PKK'lı öldürüldü

Rekabet Kurumu iki ayrı inceleme başlattı.

​İstanbul Balat'ta teknede yangını.

​Araç alacaklar elini çabuk tutsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.