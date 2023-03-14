TÜMOSAN 19'uncu Konya Tarım Fuarı'nda traktör ve Ar-Ge standı ile yerli üretimin nabzını tutuyor

TÜMOSAN, yerli ve milli ürünleriyle 19'uncu Konya Tarım Fuarı'nda bu yıl da yerini aldı.
Konya Tarım Fuarı, bu yıl 19'uncu kez kapılarını açtı. Konya’da ev sahibi konumunda olan TÜMOSAN, tarım sektörünün en verimli ve etkin fuarında yerli ve milli ürünlerini sergiliyor. Fuarda, traktör standında 3 ve 4 silindirli 48-105 beygir motor gücüne sahip bahçe ve tarla traktör modelleri sergilenirken; Ar-Ge standında Stage V emisyon seviyesine sahip Common Rail motoru başta olmak üzere, farklı uygulama alanlarında kullanılan motor ve transmisyon modelleri, aktarma organları, forklift ve elektrik/elektronik sistem tasarımı ürünleri yer alıyor. Ayrıca ülkesel ve tarımsal ihtiyaçlar doğrultusunda özel üretim yurtdışı traktör modelleri de fuar alanında ziyaretçilerini bekliyor.
14-18 Mart tarihlerinde ziyarete açık olacak
Geçtiğimiz yıl, 15 Ülkeden 346 firma ve temsilciliğine ev sahipliği yapan fuar; 207.133 ziyaretçi sayısına ulaştı. Fuarda geleneksel çizgiyle zirvede yerini koruyan traktör ve ekipmanlardan, yenilikle buluşan Ar-Ge araçlarına kadar birçok ürün sergilendi. 14-18 Mart tarihleri arasında Konya TÜYAP Fuar Merkezi’nde katılımcılarını bekleyen fuarın; sektör liderlerinin buluşma noktası olacağı öngörülüyor. Bu yıl da toplam 386 firmanın katılacağı tarım sektörünün en etkin buluşma noktasında, ulusal ve uluslararası birçok marka yerini aldı. Yatırımcıları bir araya getiren fuar, uluslararası gücünü arttırmayı hedefleyen markalar için önemli bir niteliğe sahip olmaya devam ediyor. Yaptığı yatırımlarla ihracatta önemli rol oynayan TÜMOSAN da geniş ürün yelpazesiyle fuarın dikkat çeken firmalarından biri oldu.
TÜMOSAN küresel pazardaki değerine değer kattı
Traktör satışları yüzde 43 oranında yüksek bir artış yakaladı
Pandeminin yarattığı yükler ekonominin üzerinden tam anlamıyla kalkmadı. Ancak, tarımsal desteklerin %65 artışı ve sektörde bulunan tüm firmaların gayreti neticesinde traktör pazarı pandemi gölgesinden sıyrılmayı başarıyor. Bu başarıya dâhil olan şirketlerden biri de TÜMOSAN oldu. Geniş ürün yelpazesi ve yerli teknik altyapısı sayesinde geçtiğimiz yıl TÜMOSAN ’ın traktör satışları da %43 oranında yüksek bir artış yakaladı.
TÜMOSAN, teknolojik altyapısını etkin ve verimli kullanarak tarım sektörüne farklı iş ve projeleri de dâhil ediyor. Askeri ve sivil amaçlı platformlar başta olmak üzere farklı sektörlere de dokunan işler, Türk mühendislerin imzasını taşıyor. 19. Konya Tarım Fuarına özel olarak bu sene; Stage V emisyon seviyesine sahip Common Rail motoru, farklı uygulama alanlarında kullanılan motor ve transmisyon modelleri, aktarma organları, forklift ve elektrik/elektronik sistem tasarım ürünleri Ar-Ge standında ziyaretçileriyle buluşuyor.
TÜMOSAN forkliftler yeni tasarımlarıyla Konya Fuarı’nda
TÜMOSAN ekipmanları ve operatör ekipleri deprem bölgesinin yardımına koştu
TÜMOSAN Ekibi, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem felaketine de kayıtsız kalmayarak 21 adet forklifti operatör ekibiyle birlikte bölgeye gönderdi. İvedilikle fuar tanıtım tırlarından birini mobil aşevine çevirerek Gaziantep / İslahiye bölgesinde günlük ortalama üç bin kişiye yemek desteğinde bulundu. Bunların yanı sıra diğer tüm yardım ve desteklerine 60 Milyon TL ayırarak Kızılay ve AFAD koordinasyonuyla bölgenin acil yardım, gıda, giyim ve hijyen ihtiyacını karşılamak için seferber oldu. Mobil Aşevi, yemek desteği için sahada çalışmalarına devam ediyor.