TÜMOSAN 19'uncu Konya Tarım Fuarı'nda traktör ve Ar-Ge standı ile yerli üretimin nabzını tutuyor

Konya Tarım Fuarı, bu yıl 19'uncu kez kapılarını açtı. Konya’da ev sahibi konumunda olan TÜMOSAN, tarım sektörünün en verimli ve etkin fuarında yerli ve milli ürünlerini sergiliyor. Fuarda, traktör standında 3 ve 4 silindirli 48-105 beygir motor gücüne sahip bahçe ve tarla traktör modelleri sergilenirken; Ar-Ge standında Stage V emisyon seviyesine sahip Common Rail motoru başta olmak üzere, farklı uygulama alanlarında kullanılan motor ve transmisyon modelleri, aktarma organları, forklift ve elektrik/elektronik sistem tasarımı ürünleri yer alıyor. Ayrıca ülkesel ve tarımsal ihtiyaçlar doğrultusunda özel üretim yurtdışı traktör modelleri de fuar alanında ziyaretçilerini bekliyor.

14-18 Mart tarihlerinde ziyarete açık olacak

Geçtiğimiz yıl, 15 Ülkeden 346 firma ve temsilciliğine ev sahipliği yapan fuar; 207.133 ziyaretçi sayısına ulaştı. Fuarda geleneksel çizgiyle zirvede yerini koruyan traktör ve ekipmanlardan, yenilikle buluşan Ar-Ge araçlarına kadar birçok ürün sergilendi. 14-18 Mart tarihleri arasında Konya TÜYAP Fuar Merkezi’nde katılımcılarını bekleyen fuarın; sektör liderlerinin buluşma noktası olacağı öngörülüyor. Bu yıl da toplam 386 firmanın katılacağı tarım sektörünün en etkin buluşma noktasında, ulusal ve uluslararası birçok marka yerini aldı. Yatırımcıları bir araya getiren fuar, uluslararası gücünü arttırmayı hedefleyen markalar için önemli bir niteliğe sahip olmaya devam ediyor. Yaptığı yatırımlarla ihracatta önemli rol oynayan TÜMOSAN da geniş ürün yelpazesiyle fuarın dikkat çeken firmalarından biri oldu.

TÜMOSAN küresel pazardaki değerine değer kattı

Konya’daki yerli ve milli üretimi sahiplenen TÜMOSAN; küresel pazardaki değerine değer katan yatırımlarıyla bu yıl da yakın markaja alınan markalardan biri oldu. 2022 yılının üretim karnesine bakıldığında, sektörde ikinci konumda yer alan TÜMOSAN’ın Pazarlama ve Grup Satış Müdürü Tuncay ABAY; “ Ürünlerimiz Türk Mühendislerimizin imzasıyla sergileniyor. Kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz Konya Tarım Fuarı’nda, yerli üretime örnek teşkil etmek ve yerli üretim potansiyelimizi sergilemek her zaman işimizin odak noktalarından biri oldu.” ifadelerini kullandı.

Traktör satışları yüzde 43 oranında yüksek bir artış yakaladı

Pandeminin yarattığı yükler ekonominin üzerinden tam anlamıyla kalkmadı. Ancak, tarımsal desteklerin %65 artışı ve sektörde bulunan tüm firmaların gayreti neticesinde traktör pazarı pandemi gölgesinden sıyrılmayı başarıyor. Bu başarıya dâhil olan şirketlerden biri de TÜMOSAN oldu. Geniş ürün yelpazesi ve yerli teknik altyapısı sayesinde geçtiğimiz yıl TÜMOSAN ’ın traktör satışları da %43 oranında yüksek bir artış yakaladı.

TÜMOSAN, teknolojik altyapısını etkin ve verimli kullanarak tarım sektörüne farklı iş ve projeleri de dâhil ediyor. Askeri ve sivil amaçlı platformlar başta olmak üzere farklı sektörlere de dokunan işler, Türk mühendislerin imzasını taşıyor. 19. Konya Tarım Fuarına özel olarak bu sene; Stage V emisyon seviyesine sahip Common Rail motoru, farklı uygulama alanlarında kullanılan motor ve transmisyon modelleri, aktarma organları, forklift ve elektrik/elektronik sistem tasarım ürünleri Ar-Ge standında ziyaretçileriyle buluşuyor.

TÜMOSAN forkliftler yeni tasarımlarıyla Konya Fuarı’nda

Sanayi sektörüne güçlü etkileri olan TÜMOSAN forkliftler fuar alanında sergiliyor. Yüksek taşıma kapasitesiyle kullanım kolaylığını maksimum düzeyde tutan TÜMOSAN; yerli ve milli üretim kapasitesiyle bu sektörde de ön plana çıkıyor. Tarımdan sanayiye kadar dokunduğu her alanda, yerlilik oranında zirve bayrağını bırakmıyor. Üstelik kullanıcı deneyimi odağında yeni tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. TÜMOSAN ailesi adına Pazarlama Müdür Vekili Onur Koca “Ülkemize ve milletimize katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Katkı sağlayabildiğimizi gördükçe yeni iş birlikleri ve projelerimiz için daha çok heyecanlanıyoruz. Büyük gayret ve özveriyle düzenlenen bu fuarlar, nitelikleri bakımından gün geçtikçe daha fazla değer kazanıyor. Sektör liderlerinin müşteriyle bire bir buluşması ve bu doğrultuda kullanıcı deneyimi odağında ürünlerin geliştirilmesi önem arz ediyor. TÜMOSAN olarak müşterilerimizin beklentileri bizim odak noktamızdır.” dedi.

TÜMOSAN ekipmanları ve operatör ekipleri deprem bölgesinin yardımına koştu

TÜMOSAN Ekibi, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız deprem felaketine de kayıtsız kalmayarak 21 adet forklifti operatör ekibiyle birlikte bölgeye gönderdi. İvedilikle fuar tanıtım tırlarından birini mobil aşevine çevirerek Gaziantep / İslahiye bölgesinde günlük ortalama üç bin kişiye yemek desteğinde bulundu. Bunların yanı sıra diğer tüm yardım ve desteklerine 60 Milyon TL ayırarak Kızılay ve AFAD koordinasyonuyla bölgenin acil yardım, gıda, giyim ve hijyen ihtiyacını karşılamak için seferber oldu. Mobil Aşevi, yemek desteği için sahada çalışmalarına devam ediyor.







