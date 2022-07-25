Ekonomi TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun Yerli ve milli traktör ve tarım ekipmanlarımızla binlerce üreticiye dokunuyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun: Yerli ve milli traktör ve tarım ekipmanlarımızla binlerce üreticiye dokunuyoruz

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, her yıl 26 Temmuz’da kutlanan Hasat Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımlayarak, "Ülkemizde 88 bayimiz, 42 yedek parça bayimiz, 400’e yakın servisimiz ve 33 yurt dışı distribütörlüğümüzle dünyada binlerce çiftçiye hitap ediyoruz. TÜMOSAN olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız ve onların en büyük mesai arkadaşıyız. Yerli ve milli traktör ve tarım ekipmanlarımızla binlerce üreticiye dokunuyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun: Ekilebilir tarım alanlarının daha da artacağına inanıyoruz
Halim Tosun

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, her yıl 26 Temmuz'da kutlanan Hasat Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Pandemiyle tarım ekonomisine olan değerin arttığına işaret eden Tosun, çiftçilerin bu yılki hasattan geçen yıllara kıyasla daha bereketli mahsul gelmesini dilediklerini söyledi.

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Türkiye'de ekilebilir tarım alanlarının büyük bir çoğunluğunun ekilemediğinin altını çizen Tosun, pandemi ile birlikte tarıma yönelmenin etkisine değinerek konuşmasına şöyle devam etti:


  • "Önümüzdeki yıllarda ekilebilir tarım alanlarının artacağına inanıyoruz. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ürünlerimizin hepsi yerli ve milli olarak üretiliyor. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemizle üreticilerimize hizmet veriyoruz. Üreticilerimizin toprak hazırlama, ekim zamanı ve hasat döneminde, kısacası tüm süreçte yanlarındayız."

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Üreticilerin en önemli yol arkadaşı olduklarını ifade eden Tosun, "Hasat, çiftçimizin toprağında bir yıllık sabırla bekleyişinin, emeğinin ve alın terinin hasılatını topladığı bir bayramdır. Bu vesileyle ekonomimizin kalkınmasında büyük emeği olan çiftçilerimize bereketli hasatlar dileyerek Hasat Bayramlarını kutluyoruz" diye konuştu.

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