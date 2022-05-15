TÜMOSAN milli teknolojiyle yeni ürün geliştiriyor

Ürettiği yerli motorların gücüyle avantaj sağlayan TÜMOSAN, özellikle salgınla birlikte öneminin altı bir kez daha çizilen yerli ve milli tarımın destekçisi olarak yoluna devam ediyor. Yerli motor ve transmisyon entegrasyonu ile traktör üretimini gerçekleştirerek tarım sektöründe çiftçilerin yanında olan TÜMOSAN, 2022 yılının ilk çeyreğine ait verilere bakıldığında toplam pazarda yaşanan daralmalara rağmen pazar payını 2021 yılının ilk üç ayına oranla artırdı.

Son yıllarda pazar beklentileri bahçe grubu ürünlerinde, 4 silindirli motora sahip traktör modellerine yoğunlaşılması ile birlikte TÜMOSAN Bahçe grubu ürün gamına, 52L serisini dahil etti. 52L serisi güçlü ve verimli TÜMOSAN motoru, 3 ve 4 silindirli seçenekleri ile çiftçilerin beğenisine sunuldu. TÜMOSAN, yeni 4 silindirli bahçe grubu 52L serisi traktör modelleri ürün gamında yerini aldı. 81 Premium Serisini Türk mühendislerinin imzasıyla Konya’da üreten TÜMOSAN, 81.100 ve 81.110 modelleri ile ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Türk çiftçisinin yanında olduklarını belirterek, “Yerli ve milli üretim politikasıyla AR-GE çalışmalarımıza tüm hızımızla ve motivasyonumuzla devam ediyoruz. Ülkemizin zengin topraklarının farkındayız. Yüzde 100 yerli ve milli traktörlerimizle ve gelecek dönem çalışmalarımızla da ülkemizin milli kalkınma hamlesine desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

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Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını anlatan Tosun, “Şu anda 32 yurt dışı satış noktamız ile öncelikle Balkan ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz.

ORTA DOĞU VE AFRİKA PAZARINI BÜYÜTTÜK

Tosun, yıllık 75 bin motor ve 45 bin traktör üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “TÜMOSAN olarak kendi üretim hatlarını geliştiren ve farklı çalışmalarla üretimimizin gelişmesine yardımcı olan, üretim kaynaklarını yüksek tutan profesyonel üretim ekibine sahibiz. Profesyonel ekibimizin çalışmaları sonucunda çok sayıda optimize edilmiş insansız aracımız üretimde yardımcı oluyor. Orta Doğu ve Afrika’daki pazarımız büyürken diğer kıtalarda da satış hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz.”

EKONOMİ TÜMOSAN üretti: Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor