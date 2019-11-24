Ekonomi Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi, giyecek ve ayakkabıya 3 milyar dolar harcadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi, giyecek ve ayakkabıya 3 milyar dolar harcadı

Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi, giyecek ve ayakkabıya 3 milyar dolar harcadı

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin bu yılın 9 ayında yaptıkları 19,5 milyar dolarlık kişisel harcamaların 5,1 milyar dolarını yeme içme oluşturdu. Turistler, giyecek ve ayakkabıya da yaklaşık 3 milyar dolar harcadı.

Haber Merkezi AA
Turistlerin bu yılın 9 ayında yaptıkları 19,5 milyar dolarlık kişisel harcamaların 5,1 milyar dolarını yeme içme oluşturdu.
Turistlerin bu yılın 9 ayında yaptıkları 19,5 milyar dolarlık kişisel harcamaların 5,1 milyar dolarını yeme içme oluşturdu.

Türkiye'yi bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu.

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın 9 ayında Türkiye'yi yurt dışından 4 milyon 555 bin 361'i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin 91 kişi ziyaret etti. Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Turistlerin kişisel harcamaları 19 milyar 550 milyon dolar, paket tur harcamaları ise 7 milyar 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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EKONOMİ
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Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 5 milyar 63 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 4 milyar 941 milyon dolarla diğer mal ve hizmetler ve 2 milyar 838 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları sağlık için 793,5 milyon dolar harcadı. Turistlerin spor, eğitim ve kültürel faaliyetler için harcadığı tutar ise 319 milyon doları aştı.

Turistler 2 milyar 998 milyon 477 bin dolar giyim ve ayakkabı için harcama yaparken, hediyelik eşyaya 1 milyar 42 milyon 548 bin dolar verdi.

Diğer harcamalara ise 803 milyon dolar para ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar 96,7 milyon dolar oldu.

İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi
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Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti.
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Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti.
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ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ <br> <br> Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.
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İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.
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EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI <br> <br> İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.
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Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.
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Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı.
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ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI <br> <br> Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu.
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi.


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