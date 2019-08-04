Ekonomi Turistler giyim ve ayakkabıya 1,5 milyar dolar harcadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turistler 'giyim ve ayakkabı'ya 1,5 milyar dolar harcadı

Türkiye'ye gelen turistlerin 6 ayda giyecek ve ayakkabı için yaptığı harcama 1,5 milyar doları geçti. Yerli turist, harcamalarının 4'te 3'ünü yeme-içme, konaklama ve ulaştırma için yaptı.

Haber Merkezi AA
Turistlerin kişisel harcamalarının 4'te 1'ini yaklaşık 2,5 milyar dolarla 'Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları' oluşturdu.
Turistlerin kişisel harcamalarının 4'te 1'ini yaklaşık 2,5 milyar dolarla 'Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları' oluşturdu.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar bu yılın ilk yarısında giyim ve ayakkabıya 1 milyar 548 milyon dolar harcama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin toplam harcaması, 9 milyar 663 milyon doları kişisel harcama, 2 milyar 940 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 12 milyar 603 milyon doları buldu.

Turistlerin kişisel harcamalarının 4'te 1'ini yaklaşık 2,5 milyar dolarla "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları" oluştururken, bu kalemi 2 milyar 400 milyon dolarla "yeme-içme" harcamaları takip etti. Ulaştırma harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermezken, yeme-içme harcamalarında yüzde 3,6'lık düşüş kayıtlara geçti.

  • Turistlerin konaklama masrafları 1 milyar 438 milyon dolar, sağlık masrafları 537 milyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için turistlerin harcadığı tutar 152 milyon doları bulurken, tur hizmetleri için yaptıkları harcamalar 51 milyon doları aştı.

Yılın ilk yarısında turistlerin yaptığı harcamalarda 1 milyar 548 milyon dolarla "giyecek ve ayakkabı" yüzde 12 paya sahip oldu. Hediyelik eşyaya 545 milyon dolar harcayan turistler, Türkiye'den 52 milyon dolarlık halı ve kilim aldı.

  • Diğer harcamalar için turistlerin ödediği tutar 404 milyon dolar, marina hizmet harcamaları ise 21 milyon dolar oldu.

Yerli turist 6 ayda 2,1 milyar dolar harcadı

Öte yandan yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, bu yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Turizm giderlerinin 1 milyar 867 milyon doları kişisel harcama ve 282 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

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Vatandaşların, yurt dışı ziyaretlerindeki kişisel harcamalarının yaklaşık 4'te 3'ü yeme-içme, konaklama ve ulaştırma masraflarından oluştu. Söz konusu harcamaların 575 milyon doları yeme-içme, 557 milyon doları konaklama ve 219 milyon doları ulaştırma için yapıldı. Bu ziyaretlerde, hediyelik eşya için harcanan tutar ise 171 milyon dolar olarak belirlendi.

  • Yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların ocak-haziran döneminde Türkiye'de yaptığı harcamaların dolar (bin) cinsinden dağılımı şöyle:
  • 1. Çeyrek 2. Çeyrek Ocak-Haziran
  • Toplam turizm geliri 4.629.679 7.973.963 12.603.642
  • 1- Kişisel harcamalar 4.086.903 5.576.564 9.663.467
  • Yeme-içme 1.009.912 1.390.731 2.400.643
  • Konaklama 577.325 861.589 1.438.914
  • Sağlık 227.904 309.954 537.858
  • Ulaştırma (Türkiye içi) 307.111 407.213 714.324
  • Spor, eğitim, kültür 57.306 94.502 151.808
  • Tur hizmetleri 8.860 42.643 51.503
  • Uluslararası ulaştırma 772.526 992.587 1.765.113
  • Cep telefonu dolaşım harcamaları 13.816 17.512 31.327
  • Marina hizmet harcamaları 6.421 14.670 21.091
  • Diğer mal ve hizmetler 1.105.723 1.445.163 2.550.886
  • Giyecek ve ayakkabı 660.076 888.306 1.548.381
  • Hediyelik eşya 242.643 302.731 545.374
  • Halı, kilim vb. 16.502 36.024 52.526
  • Diğer harcamalar 186.503 218.102 404.605
  • 2- Paket tur harcamaları 542.776 2.397.399 2.940.175

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