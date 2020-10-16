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Ekonomi Turizm Destek Paketi geliyor Bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizm Destek Paketi geliyor: Bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak.
Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak.

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır."

  • "Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır."

Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF 250 baz puan olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

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