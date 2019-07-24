Ekonomi Turizmcilerin yüzü Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmcilerin yüzü Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek

Türkiye'de hem yerli hem de yabancı turistin talebi turizm sektörünü canlandırırken, bu talebe Kurban Bayramı tatilinin de eklenmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Haber Merkezi AA
Bodrum - Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürüyor.
Bodrum - Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketliliğin bulunduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek" dedi.

Türkiye'de hem yerli hem de yabancı turistin talebi turizm sektörünü canlandırırken, bu talebe Kurban Bayramı tatilinin de eklenmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, Türkiye'nin şu anda turizmde yüksek sezonu yaşadığını belirterek, yabancı ziyaretçi talebinin oldukça yüksek olduğunu, otel ve bölge doluluklarının oldukça iyi gittiğini söyledi.

  • Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde de ciddi bir hareketlilik bulunduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu hareketliliğin üstüne bir de bayram tatili eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirileceğini kaydetti.

"Turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum"

Firuz Bağlıkaya, yalnızca Ege, Akdeniz bölgeleri değil, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de hareketliliğin olduğunu vurgulayarak, "Kültür turlarında çok ciddi bir artış var. Dövizin normalleşmesiyle birlikte yurt dışı turlarda da artış var. Türkiye genel anlamda bakıldığında güzel bir turizm sezonu geçiriyor. İnşallah huzur ve güven ortamı devam ettiği sürece yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Seyahat acenteleri açısından tatilin birleştirilip birleştirilmemesinden çok, zamanında birleştirilmesinin önem taşıdığını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Erkenden birleştirme işlemleri tamamlanıp bu tür kararlar verilirse seyahat acenteleri de buna göre tur programları düzenler. Kurban Bayramı ile ilgili bir düzenleme yapılmayacak gibi gözüküyor. Ama zaten hem yüksek sezon hem de yeteri kadar tatil günü var, ben turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum."

REKLAM

TürkAkım'da ilk gaz aktarımı için kritik eşik aşıldı
EKONOMİ
TürkAkım'da ilk gaz aktarımı için kritik eşik aşıldı

Hakan Atilla Türkiye'de
EKONOMİ
Hakan Atilla Türkiye'de

5 milyon araç sahibinin beklediği düzenleme
EKONOMİ
5 milyon araç sahibinin beklediği düzenleme
Hakan Atilla Türkiyede

Hakan Atilla Türkiye'de

Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.
Türkiye haklı davasından vazgeçmeyecek

Türkiye haklı
davasından vazgeçmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı.
Her önünegelen üretemeyecek

Her önüne
gelen üretemeyecek

Lokanta ve restoranlarda kontrollü satış yapılacak.
Süper Lig ertelenebilir

Süper Lig ertelenebilir

TFF'nin yayıncı kuruluşla anlaşamaması sonrasında planlar karıştı.
Yeniden konumlanıyor

Yeniden konumlanıyor

​Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen planı tekrar devrede.
5 milyon kişi<br>heyecanla bekliyor

5 milyon kişi
heyecanla bekliyor

​AVM otoparklarına girişlerine izin verilecek.

Kimseye bir şey yaptırmayız

Kimseye bir şey yaptırmayız

İçişleri Bakanı Soylu, eylem iddialara yanıt verdi.

'Ölüsü çıkarsa<br>şeker dağıtacağım'

'Ölüsü çıkarsa
şeker dağıtacağım'

Bağımlı gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı.

Alınmazsa<br>hurdaya ayrılacak

Alınmazsa
hurdaya ayrılacak

Havalimanındaki 17 uçağa ne olacağı belli oldu.

'Pişmanlık' mesajı

'Pişmanlık' mesajı

Rusya savaş uçakları, Güney Kore'ye izinsiz girmişti.
Çocuk damat<br>düğünde öldürüldü

Çocuk damat
düğünde öldürüldü

​Yan bakma kavgası düğünü kana buladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.