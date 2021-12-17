Ekonomi Turizmde 2022 yılı için 10 milyon erken rezervasyon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde 2022 yılı için 10 milyon erken rezervasyon

Turizmde 2022 için erken rezervasyonlar başladı ve rakam şimdiden 10 milyona ulaştı. Hemen her yerden talep geldiğini belirten TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2019’da kişi başı harcama ortalaması 660 dolar civarındaydı, kişi başı harcamalar 800 doların üstüne çıktı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Turizmde 2022 yılı için 10 milyon erken rezervasyon
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde 2022 yılı için 10 milyon civarında erken rezervasyon beklediklerini söyledi.

Bağlıkaya, Türkiye’nin turizmde salgın sürecinden sonra erken toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, “2020’ye göre ciddi bir artış yaptık. 2022’de beklentimiz 2019’a çok yaklaşmak. 2023’ten itibaren de rekorlarla dolu birkaç yıl üst üste iyi bir sezon yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya

KİŞİ BAŞI HARCAMA 800 DOLARA ÇIKTI

Turistlerin kişi başı ortalama harcamalarının 2019’a göre artış gösterdiğine işaret eden Bağlıkaya, “2019’da kişi başı harcama ortalaması 660 dolar civarındaydı, kişi başı harcamalar 800 doların üstüne çıktı. Gastronomi ve turizmin diğer çeşitlemeleri birden devreye girince gerçekten güzel rakamları yakalamaya başladık. Bu şekilde devam ederse 2022 ve sonrasında da kişi başı harcamanın 800 doların altına düşmeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm sezonu sıkı bir sezona hazır.
Turizm sezonu sıkı bir sezona hazır.

HER ÜLKEDEN TALEP VAR

Erken rezervasyon kampanyalarına değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu: “İngiltere, Almanya, Ukrayna, Rusya başta olmak üzere hemen hemen her yerden rezervasyonlar devam ediyor. Gelecek sezon iyi gözüküyor. Bu seneye göre çok daha iyi gözüküyor. Yurt dışından beklentilerimiz yüksek. Yerli turistin de erken rezervasyon imkanlarından faydalanmaları için yaklaşık 15 gün önce kampanya dönemi başlattık.”

KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI

  • Fiyatlarda yüzde 50’lere varan indirimlerin söz konusu olduğunu anlatan Bağlıkaya, temmuz, ağustosta tatil yapmak isteyen bir kişinin, bugünden rezervasyon yaptırırsa yüzde 70’e varan bir avantaj yakalayabileceğini kaydetti. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da sektörün salgın sürecinde önemli tecrübeler kazandığını söyledi. Kovid-19 döneminde iç pazar sayesinde turizmde hareketlilik sağlandığını vurgulayan Vardar, gelecek sezon için ise umutlu olduklarını belirtti. Vardar, yurt dışından yoğun bir talep aldıklarını aktardı.

8 ayda 16 milyon turist geldi
EKONOMİ
8 ayda 16 milyon turist geldi

İmzalar atıldı: Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi
FOTOĞRAF 12
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, iki ülke arasındaki \"Ortak Turizm Eylem Planı'nı\" dün Ankara'da imzaladı.
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Mutabakat sağlanan maddeler üzerinden derlenen bilgilere göre, her iki tarafın da başkanı, üyeleri ve sekreterinden oluşan çalışma grubu ve alt grup oluşturulacak.
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Türkiye ve Rusya, yatırımcıların katılacağı toplantılar da dahil olmak üzere Türk ve Rus yatırımcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini teşvik edecek.
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Olası yatırım fırsatları için, tarafların her birinin turizm sektöründeki mevcut yatırım projeleri hakkında iki ülke bilgi alışverişinde bulunacak.<br><br>
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İki ülke de yatırım projelerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinliklere idari ve bilgisel destek verecek, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlayacak.<br><br>
Title
TURİSTLERİN KARIŞTIĞI OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK<br><br>Turistlerinin yaşamını ve sağlığını tehdit eden epidemiyolojik, terörist, ulaşım ve diğer tehditler nedeniyle acil durumların ortaya çıkması halinde iki ülke birbirlerini derhal bilgilendirecek.<br><br>Türkiye ve Rusya, turizm amacıyla diğer tarafın topraklarında kalan iki ülke vatandaşlarının karıştığı olaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.<br><br>Yetkileri dahilinde taraflar, diğer taraf devletin topraklarında bulunan turistlerin haklarını korumak için ilgili makamlarla iş birliği yapacak ve gerekirse iki ülkenin turistleriyle ilgili sorunların çözümü konusunda hızlı istişarelerde bulunacak.<br><br>
Title
SEKTÖR KURULUŞLARI VE İŞLETMELERİ ARASINDA VERİ ALIŞVERİŞİNE YARDIMCI OLUNACAK<br><br>Potansiyel ortaklar için öneriler de dahil olmak üzere, Türk ve Rus turizm idareleri, sektör kuruluşları ve işletmeleri arasında doğrudan temasların kurulmasına, veri alışverişine yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar, iki ülkenin tur operatörleri, seyahat acenteleriyle otelleri arasında temaslar kurmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyecek veya destekleyecek.<br><br>İki ülke topraklarında turistik ürünlerin oluşturulması ve satışına ilişkin işletmelerin girişimleri ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri için karşılıklı çalışma gezileri düzenlemesi çabalarına yardımcı olunacak.<br><br>
Title
REKLAM MATERYALLERİ ELEKTRONİK BİÇİMDE TAKAS EDİLECEK<br><br>Eylem Planı kapsamında, yerel turistik ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılması alanındaki projeler hakkında deneyim ve bilgi alıverişinde bulunulması teşvik edilecek, diğer tarafın sınırlarında düzenlenen uluslararası turizm etkinliklerine katılımına ilişkin çabaları, her iki ülkenin kendi saygın turizm idarelerinin de katkısıyla desteklenecek.<br><br>Turistlerle ilgili oluşturulan çeşitli reklam materyalleri elektronik biçimde (fotoğraf, video) takas edilecek, milli turistik ürünün, iki ülkenin sosyal ağları, televizyon, radyo, internet ve yazılı basın gibi çeşitli bilgi platformlarında karşılıklı tanıtımına yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar karşılıklı destekle düzenlenen basın turlarına katılmak üzere turizm konularında uzman ve gazetecilerden oluşan heyetlerin oluşturulmasını kolaylaştıracak.<br><br>
Title
EYLEM PLANI 1 OCAK 2022'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK<br><br>İki ülke, hükümet tarafından turizm endüstrisinde düzenlenecek konularda istatistiksel, analitik ve diğer her türlü kamuya açık veri alışverişinde bulunacak.<br><br>
Title
Taraflar ayrıca Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) çerçevesinde de iş birliklerini sürdürecek.<br><br>
Title
Ankara'da dün imzalanan \"Ortak Turizm Eylem Planı\" 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak.<br><br>
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Türkiye ve Rusya birbirlerinin turizm yatırımcılarına destek sağlayacak.
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Türkiye ile Rusya Federasyonu, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlanması konusunda mutabakata vardı.

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