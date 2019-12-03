Ekonomi Turizmde yeni trend termal Termal artık sadece şifa değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Turizmde yeni trend termal: Termal artık sadece 'şifa' değil

Turizmde yeni trend termal: Termal artık sadece 'şifa' değil

Turizmde yeni trendin termal olduğunu dile getiren Termal Sağlık Turizmi’nin yükselen yıldızı Karaderili Şirketler Gubu Ceo’su Tevfik Talas "Sağlık turizminin yükselişi sürecek" diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terma City Termal Otel ve Spa Merkezi konseptinde; Yalova ili Termal İlçesi Akköy ‘de 3 etap şeklinde yer alıyor.
Terma City Termal Otel ve Spa Merkezi konseptinde; Yalova ili Termal İlçesi Akköy ‘de 3 etap şeklinde yer alıyor.

Termal otelcilik günümüzde, sağlık, spa ve wellness turizmiyle iç içe geçti. Son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme var. Git gide artan bu durum Türkiye’de bir trend oluşturdu. Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Bu geniş yelpaze, 7’den 70’e her yaştan misafire hizmet ettiği için termal turizm algısının büyük bir ivme ile gelişmesine sebep olup yaz kış 12 ay faydalanıldığı içinde ciddi bir trend haline geldi.

  • Türkiye, kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında, Avrupa’daysa 1.sırada bulunuyor. Kısacası, Türkiye, termal sular açısından adeta bir cennet.

Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesislerinin kalitesi bu iki bölgelere gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor.

Özellikle Şirketin Vizyon projesi Marmara’nın yükselen değeri lüks termal turizm kompleksi. 6.000 metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2.200 yatak kapasiteli büyüleyici bir yatırımla ziyaretçilerinin hizmetinde. Otelde, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane Aile hamamı, Bay –Bayan ayrı hamamlar, Cilt Bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı.

Diğer bir yandan, termal sular birçok hastalığa yardımcı etkende bulunuyor. Şifalı suların yararlarını saymakla bitmiyor. Selülit, cilt deki kırışıklıklar, kilo problemi, Cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu termal suların yardımcı etkende bulunduğu hastalıklardan sadece bazıları.

Dünya’dan da Türkiye’ye Termal Sağlık Turizmi için gelenler her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye’de bulunan suların daha fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri turistleri termal sulara çeken özelliklerden bazıları. Ayrıca, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sağlık turizminin fiyatlarının çok yüksek olması, yabancı turistlerin ilgisini Türkiye’ye doğru yönlendiriyor. Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran, Irak’lı turistler dünyanın dört bir yanından, Türkiye’ye termal sular için geliyor.

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