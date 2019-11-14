Ekonomi Turizme sportif motivasyon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizme sportif motivasyon

Dünya turizm devlerinin rekabetine sahne olan ve 12 ayı kapsayan spor turizminin yol haritası Antalya'da belirlendi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hazırladıkları Türkiye'nin spor haritası sayesinde global marka değerinin artacağını söyledi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turizm gelirini 12 aya yaymak isteyen Türkiye işe bu konudaki önemli alanlardan olan spor turizminden başladı. Ülkeler için önemli gelir kaynağı olan spor turizmi bugün spor takımlarının kamplarından extreme yani macera sporlarına kadar onlarca farklı faaliyeti kapsıyor. Hal böyle olunca ülkeler de 70 milyar dolarlık pazardan pay alma yarışına giriyor.

SPOR TURİZMİNİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Ülke turizminin geleceğine yön verecek etkinliklerden olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın girişimiyle yapılan Spor turizmi çalıştayı Antalya'da dün sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir grup basın mensubu ile bir araya geldiği toplantıda spor turizminin katkısıyla Türkiye’nin global turizm pazarında etkinliğinin artacağını vurguladı.

GENÇLİK VE SPOR ATAŞELİKLERİ KURULUYOR

Ülkemizdeki etkinliklerin yurt dışında daha etkin şekilde tanıtılması için Gençlik ve Spor Ateşelikleri kurulacağını açıklayan Kasapoğlu, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda atılacak üç önemli adımı da sıraladı: “İlk olarak, Türkiye’nin spor turizmi envanterini çıkaracağız. Spor turizmi sınıflandırılması yaparak, Türkiye’nin spor turizmi haritasını oluşturacağız. Bunun ardından spor turizmine yönelik acente ve tesislerle ilgili standardizasyon ve uluslararası kriterlere uygunluk konularında düzenlemeler yapacağız. Spor turizmi destinasyonları adı altında pilot projeler başlatacağız.”

SPOR TURİZMİNİN GETİRİSİ YÜKSEK

Türkiye'nin her bölgesinin farklı branşta sporcu yetiştirme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Spor turizmi yıllardır var ama bunu yukarılara çıkaracağız. Turizmde 700 dolar olan turist getirisi, spor turizminde bin 300 dolara yükseliyor. Pek çok alanda iddialıyız. Salon sporlarından ekstrem sporlara, futboldan basketbola, kış sporlarına kadar organizasyon yapmada ülkemiz çok başarılı. Bu konuda rakibimiz yok diyebiliriz. İstanbul'da Süper Kupa maçı yapıldı. Geçen hafta burada golf vardı. Marmaris'te ralli şampiyonası yapıldı. Maalesef gazete sayfalarında yeteri kadar yer alamayan pek çok organizasyon yapıyoruz. Bu konuları daha fazla halkımıza anlatmak gerektiğini düşünüyorum."

4S MODELİ GELİYOR

  • Turizmin üç ana unsuru olan “deniz, kum ve güneş” kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (“sea, sand and sun”) hareketle kalıplaşan 3S’nin yanına dördüncü olarak “spor”u koyduklarını ve 4S modelini başlattıklarını belirten Kasapoğlu, Türkiye’nin turizm sektörünün, spor yaparak güçleneceğini şu sözlerle ifade etti: “Sporu da turizm sektörüne etkili bir şekilde dahil ederek, ülkemizin turizm gücünü artıracağız.” Bu amaçla ülkemizin spor turizmi envanterinin çıkarıldığını belirten Kasapoğlu geleneksel sporlarımizin daha fazla tanıtımı için çaba sarf edileceğini belirtti.

Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak
EKONOMİ
Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak
Yeni sayfa açmakta kararlıyız

Yeni sayfa açmakta kararlıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan CIA'in terörist belgesini Trump'a verdi.
Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi'nde konuştu.
​Kargo şirketlerinin yeni oyunu

​Kargo şirketlerinin yeni oyunu

​'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar.
Gazze'de<br>katliam ve suikast

Gazze'de
katliam ve suikast

​Bebek katili İsrail Gazze'de 24 kişiyi şehit etti.
Zirveye 'terörle mücadele' damga vurdu

Zirveye 'terörle mücadele' damga vurdu

Erdoğan ve Trump zirvesinden öne çıkan bütün başlıklar.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

CIA'in belgesini <br>Trump'a verdi

CIA'in belgesini
Trump'a verdi

CIA, Mazlum Kobani'yi terörist olarak belgelemiş.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Adrese teslim

Adrese teslim

Diplomasi sınırlarını aşan mektup iade edildi.

Masada dikkat çeken dosya

Masada dikkat çeken dosya

İletişim Başkanlığının hazırladığı dosya görüşmeye damga vurdu.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Türkiye etiketine <br>Twitter'dan sansür

Türkiye etiketine
Twitter'dan sansür

Dünya gündemine oturan terörle mücadele etiketi engellendi.
Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye'den İsrail'e kınama

'İsrail yönetimi, saldırgan tutumuna ve işgale son vermeli.'
Bak oğlum <br>annen orada

Bak oğlum
annen orada

Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi.
Şenol Güneş <br>isyan etti!

Şenol Güneş
isyan etti!

Tarihi maç öncesi kritik bilgi basına sızdı.
Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru
Gündem

Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 'Bir saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun Çorum'da dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildiğini duyurdu. Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen 1982 ile 2011 yılları arasında yayımlanmış 8 genelge yürürlükten kaldırıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı başlığı altında yapılan açıklamada "Bolivya’da yaşanan son olaylar bağlamında başta Başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitle eylemleri düzenlenmektedir. Bolivya’da yaşayan veya Bolivya’ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın ve yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.