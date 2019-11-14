Turizme sportif motivasyon

Turizm gelirini 12 aya yaymak isteyen Türkiye işe bu konudaki önemli alanlardan olan spor turizminden başladı. Ülkeler için önemli gelir kaynağı olan spor turizmi bugün spor takımlarının kamplarından extreme yani macera sporlarına kadar onlarca farklı faaliyeti kapsıyor. Hal böyle olunca ülkeler de 70 milyar dolarlık pazardan pay alma yarışına giriyor.

SPOR TURİZMİNİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Ülke turizminin geleceğine yön verecek etkinliklerden olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın girişimiyle yapılan Spor turizmi çalıştayı Antalya'da dün sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir grup basın mensubu ile bir araya geldiği toplantıda spor turizminin katkısıyla Türkiye’nin global turizm pazarında etkinliğinin artacağını vurguladı.

GENÇLİK VE SPOR ATAŞELİKLERİ KURULUYOR

Ülkemizdeki etkinliklerin yurt dışında daha etkin şekilde tanıtılması için Gençlik ve Spor Ateşelikleri kurulacağını açıklayan Kasapoğlu, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda atılacak üç önemli adımı da sıraladı: “İlk olarak, Türkiye’nin spor turizmi envanterini çıkaracağız. Spor turizmi sınıflandırılması yaparak, Türkiye’nin spor turizmi haritasını oluşturacağız. Bunun ardından spor turizmine yönelik acente ve tesislerle ilgili standardizasyon ve uluslararası kriterlere uygunluk konularında düzenlemeler yapacağız. Spor turizmi destinasyonları adı altında pilot projeler başlatacağız.”

SPOR TURİZMİNİN GETİRİSİ YÜKSEK

Türkiye'nin her bölgesinin farklı branşta sporcu yetiştirme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Spor turizmi yıllardır var ama bunu yukarılara çıkaracağız. Turizmde 700 dolar olan turist getirisi, spor turizminde bin 300 dolara yükseliyor. Pek çok alanda iddialıyız. Salon sporlarından ekstrem sporlara, futboldan basketbola, kış sporlarına kadar organizasyon yapmada ülkemiz çok başarılı. Bu konuda rakibimiz yok diyebiliriz. İstanbul'da Süper Kupa maçı yapıldı. Geçen hafta burada golf vardı. Marmaris'te ralli şampiyonası yapıldı. Maalesef gazete sayfalarında yeteri kadar yer alamayan pek çok organizasyon yapıyoruz. Bu konuları daha fazla halkımıza anlatmak gerektiğini düşünüyorum."

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4S MODELİ GELİYOR

Turizmin üç ana unsuru olan “deniz, kum ve güneş” kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (“sea, sand and sun”) hareketle kalıplaşan 3S’nin yanına dördüncü olarak “spor”u koyduklarını ve 4S modelini başlattıklarını belirten Kasapoğlu, Türkiye’nin turizm sektörünün, spor yaparak güçleneceğini şu sözlerle ifade etti: “Sporu da turizm sektörüne etkili bir şekilde dahil ederek, ülkemizin turizm gücünü artıracağız.” Bu amaçla ülkemizin spor turizmi envanterinin çıkarıldığını belirten Kasapoğlu geleneksel sporlarımizin daha fazla tanıtımı için çaba sarf edileceğini belirtti.