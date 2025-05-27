Turizmin başkentinde yabancı ağı genişliyor: Antalya’da turist çeşitliliği artıyor

Sahil turizminin dışında kültürel, spor, sağlık, kongre, düğün gibi alternatif turizm alanlarıyla her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, hemen hemen her milletten tatilcilerin rotasında yer alıyor. Ağırladığı misafirlerin ülkelerine göre zengin bir çeşitliliğe sahip olan turizm başkentinin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, kenti yılın 4 ayında yaklaşık 2 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bunun yaklaşık 531 binini Almanlar, 317 binini de Ruslar oluşturdu. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 10’un içinde İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya, Ukrayna, Belçika, Fransa ve İsviçre yer aldı. İngiltere pazarında yüzde 5,68, Polonya’da yüzde 8,87, Hollanda’da yüzde 14, Litvanya’da yüzde 22,77, İsviçre’de yüzde 5,76 oranında büyüme gerçekleşti.

İNGİLTERE VE POLANYA’DA BÜYÜME BEKLİYORUZ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, kentteki turizm hareketliliğinin arttığını, kış sezonunu kapalı geçiren otellerin büyük bir bölümünün de açıldığını söyledi. Otellerdeki doluluk oranlarının yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yüzde 95’lere çıkacağını dile getiren Saatçioğlu, yaz dönemi için rezervasyonların da çok iyi konumda olduğunu ifade etti.

KIŞ DÖNEMİNDE DE TERCİH EDİYORLAR

Antalya pazarının oldukça çeşitlendiğini belirten Başkan Hakan Saatçioğlu, “Geçen sene İngiltere ve Polonya pazarlarında iki haneli büyüme yaşadık, bu yıl da özellikle kış aylarında çok ciddi rezervasyon aldık, bu iki pazardan artış bekliyoruz” ifadesini kullandı. İngiliz ve Polonyalı turistlerin kış döneminde de tatil için Antalya’yı tercih ettiğini aktaran Saatçioğlu, kış döneminde otellerin açık kalması açısından bunların önemli pazarlar olduğunu kaydetti.

Astana-Gazipaşa uçuşları yarın başlıyor

Kazakistan’ın başkenti Astana’dan, Antalya’nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na charter uçuşlar başlayacak. FlyArystan hava yolu şirketi tarafından ilk uçuş, Astana’dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na yarın gerçekleştirilecek. Yeni hava yolu bağlantısının, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk, ticari ve turistik iş birliğinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor. İlk uçağın gelişi dolayısıyla Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, turizm sektörü temsilcileri ve hava yolu şirketinin yetkililerinin katılımıyla tören düzenlenecek.







