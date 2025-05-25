Gök Vatan kanatlanıyor: 10 yılda 1450'si gökyüzünde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şirketin 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ; 350’nin üzerinde GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platform üretmeyi planladığını açıkladı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ’ın Kahramankazan Tesisleri’nde üretim faaliyetlerine yönelik bilgi verdi.





AFRİKA PAZARINDA BÜYÜYORUZ

Şu anda 83 ANKA ve 92 ATAK’ın kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanıldığını belirten Demiroğlu, Afrika pazarında büyüme hedeflerine işaret ederek “Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya’da ofislerimizi açma çalışmalarımız başladı” dedi. 2024’te cirolarının 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Demiroğlu, bu yıl hedeflerinin 4,3 milyar dolar olduğunu söyledi. HÜRKUŞ için 55 sipariş aldıklarını ifade eden Demiroğlu, “Siparişlerden 10 tanesini bu sene vereceğiz. HÜRKUŞ’tan 15 tane yaptık. Bunların 5 tanesi şu anda kullanımda, 7 tanesini de sene içinde isteyen ülkelere vereceğiz” bilgisini paylaştı.

Mehmet Demiroğlu - Fazlı Şahan





HÜRJET NATO’NUN KAPILARINI AÇACAK

HÜRJET için Hava Kuvvetleri Komutanlığından 16 sipariş aldıklarını belirten Demiroğlu, İspanya ile yapılan anlaşmaya vurgu yaparak, “İnşallah bu sene içinde de hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle yaklaşık 100’ün üzerinde toplam sayıya ulaşan sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz. İspanya kapısının bize NATO’nun kapısını açmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatın 2027 başında, İspanya’ya teslimatın ise 2028’de planlandığını söyledi.





YERLİ MOTORDA 40 BİN FEET BAŞARISI

KAAN'A uluslararası ilginin arttığını ifade eden Demiroğlu, “2025’in içinde en az iki KAAN’ı, planımızda üç KAAN’ı beraber uçurma var. 2028’in sonu, 2029’un başı itibarıyla da söz verdiğimiz üzere KAAN’ımızı bloklar halinde Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyoruz” dedi. Aksungur’un 3 bin kilometrelik menzili ve 52 saatlik havada kalma süresiyle stratejik bir platform olduğunu söyleyen Demiroğlu, yerli PD170 motoruyla 40 bin fite çıkıldığını ve bunun önemli bir başarı olduğunu ifade etti.





ANKA-3 2026’DA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

ANKA-3’ün 2026 sonunda seri üretime geçeceğinin müjdesini veren Demiroğlu şunları kaydetti: "Bizim önümüzde 2034'e kadar ne var diye baktığımızda, yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi var. 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların üretimleri görünüyor. 600'e yakın ANKA-3, ANKA-1, Aksungur ve benzeri platformları görüyoruz. 20'ye yakın irili ufaklı uydu hesap ediyoruz. Bu, bugüne kadar yaptığımızın çok ötesinde bir seri üretim demek. Ayrıca, 2034'te 12 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz."





MILLI PROJELER BU TESISTE ÜRETILIYOR

TUSAŞ, uzun bir aradan sonra kapılarını basına açtı. Kahramankazan’daki dev tesiste, basın mensuplarına KAAN, HÜRJET, GÖKBEY, ATAK gibi milli projelerin üretim süreçleri gezdirildi. 4 milyon metrekare açık, 740 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan TUSAŞ ziyaretinin ilk durağı, Airbus A400M uçaklarının parçalarının üretildiği bölüm oldu. AIRBUS A321’lerin arka gövdeleri de buradan gönderiliyor. Tesisin bir diğer bölümünde uzay sistemleriyle ilgili üretimler yapılıyor. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A tanıtıldı. Helikopter üretim alanında da ATAK ve GÖKBEY dikkati çekiyor. T129 ATAK bugüne kadar 86 adet teslim edildi. Jandarmadan sonra Sağlık Bakanlığı’na da GÖKBEY teslimatları başlayacak. Üretim süresi 2 yıldan 1.5 yıla indirilmeye çalışılıyor. Konya’daki Anadolu Ankası Tatbikatı'nda 1 tonluk mühimmatı başarıyla atan HÜRKUŞ, sertifikalarıyla uluslararası alanda da kabul görüyor. HÜRJET ise 180’e yakın sorti yaparak ses hızını aştı; Mısır uçuşuyla ilk kıtalar arası görevini gerçekleştirdi. KAAN’ın fırlatma koltuğu çalışmaları sürerken, yerli üretim oranı dikkat çekiyor. 16 bine yakın çalışanı bulunan TUSAŞ’ta son 10 yılda 10 binden fazla yeni personel işe alındı.



