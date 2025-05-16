CANiK ve Nurol Makina'dan Litvanya’da güçlü iş birliği

"SYS Grup bünyesindeki tüm şirketlerimizin oluşturduğu güçlü ekosistem, sektör paydaşlarımızın ihracattaki etkisini artırmakta ve ülkemizi farklı coğrafyalarda başarıyla temsil etmemize katkı sağlamaktadır. NMS 4x4, TRAKON 30 ve VENOM LR’ın bir araya gelmesiyle, çağdaş askeri operasyonların dinamik ihtiyaçlarına yanıt veren ileri teknolojili çözümler sunduk. Bu ve benzeri entegrasyonlarla gerçekleştirdiğimiz kabiliyet gösterimleri, uluslararası pazarlarda elimizi daha da güçlendiriyor. Her biri kendi sınıfının en iyileri arasında yer alan bu sistemlerin birleşimi, savunma sanayimiz için ihracatta yeni kapılar açmaktadır. Bu birlikteliklerden aldığımız güçle, Türkiye'yi uluslararası arenada daha ileri taşımaya ve bunu sürdürülebilir ticari başarılara dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."