CANiK ve Nurol Makina'dan Litvanya’da güçlü iş birliği

CANiK, SYS Grup ve Nurol Makina iş birliğiyle caydırıcılığı artırılan NMS 4x4 zırhlı muharebe aracı, Litvanya’da fiili atış gösterisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Türk savunma sanayisinin önde gelen temsilcileri CANiK, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup ve Nurol Makina, güçlerini birleştirerek yurt dışında etkileyici bir başarıya imza attı.
İki Türk şirketi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Live Firing Show etkinliğinde, gelişmiş zırhlı araç teknolojileri ve yenilikçi silah sistemlerini sergileyerek uluslararası alanda büyük ilgi topladı.
Etkinliğe 12'den fazla ülkeden gelen katılımcılar, CANiK ve Nurol Makina'nın sunduğu ileri teknoloji çözümleri yerinde inceleme fırsatı buldu.
SYS Grup şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, Nurol Makina, NMS 4x4 zırhlı aracına entegre edilen iki farklı yüksek teknoloji sisteminin canlı atış performansını sergiledi.
İkinci kez Live Firing Show’a katılan Nurol Makina, üstün hareket kabiliyeti ve yüksek koruma seviyesiyle öne çıkan NMS 4x4 platformunda, SYS Grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile etkileyici bir atış performansı sundu.
TRAKON 30 üzerinde kullanılan 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ise, SYS Grup'un İngiltere merkezli şirketi AEI Systems tarafından üretildi. Ayarlanabilir atım hızı ve düşük geri tepme kuvveti sayesinde farklı platformlara kolay entegrasyon imkânı sunan VENOM LR, 2000 metre etkili menziliyle operasyonlara yüksek görev esnekliği kazandırıyor.
Bu entegrasyon, Nurol Makina'nın zırhlı araç alanındaki hassasiyet, ateş gücü ve görev uyumu konularında ulaştığı ileri teknolojik seviyeyi de gözler önüne serdi.
Etkinlikte ayrıca, Nurol Makina'nın yenilikçi çözümü olan ILGAR Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi de tanıtıldı. Modern muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen ILGAR; 1,5 kg toplam ağırlığa (savaş başlığı dahil), 120 km/saat seyir hızına ve 20 km etkili menzile sahip. Sistem, 400 gram ağırlığındaki çok amaçlı harp başlığıyla 200 mm zırhı delebilme kapasitesi sunarken, tekrar kullanılabilir lançer sistemiyle de operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor.NMS 4x4 üzerine entegre edilen ILGAR sistemi, taktik etkinlik ve sahada esneklik açısından önemli avantajlar sağlıyor.
Bu yenilikler, CANiK’i de bünyesinde barındıran SYS Grup ile Nurol Makina'nın, taktik etkinlik ve stratejik esneklik sunan yeni nesil çözümler geliştirme kabiliyetlerini bir kez daha kanıtladı.
SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral'dan Açıklamalar
Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, farklı etkinliklerde dünyanın dört bir yanında yetenek gösterimleri ve pazarlama faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.
Bu çalışmaların, güçlü ekiplerle ve kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirildiğine dikkat çeken Aral, özellikle Nurol Makina gibi, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine başarıyla ihracat yapan güçlü markalarla birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı
Aral, Live Firing Show etkinliğinde ortaya konulan iş birliğine değinerek şunları söyledi: