Ekonomi Türk balı 11 ayda 41,5 milyon dolar kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk balı 11 ayda 41,5 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 59 ülkeye 41 milyon 503 bin dolarlık bal ihraç edildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracatın, 8 bin 120 ton bal karşılığı 25 milyon 868 bin 225 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 92, gelirde yüzde 60 arttığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Türk balı 11 ayda 41,5 milyon dolar kazandırdı
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ülkeden 11 ayda 15 bin 564 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 41 milyon 503 bin dolar kazanç sağlandığına dikkati çeken Kalyoncu, ihracatın, 8 bin 120 ton bal karşılığı 25 milyon 868 bin 225 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 92, gelirde yüzde 60 arttığını ifade etti.

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Kalyoncu, ABD, İspanya ve Almanya'nın en fazla bal satılan 3 ülke olduğunu belirterek, ABD'ye 15 milyon 990 bin, İspanya'ya 6 milyon 672 bin, Almanya'ya da 5 milyon 58 bin dolarlık bal ihraç edildiğini aktardı.

İhracattaki artışın sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, bal dış satımında ülke çeşitliliğinin arttığını kaydetti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den de bu dönem 1 milyon 585 bin dolarlık bal ihraç edildiğini, bölge ihracatında ABD'nin başı çektiğini belirtti.

Yıl bitimine kısa bir süre kaldığını anımsatan Kalyoncu, "Türk balı ihracatımızın yıl sonu beklentimizi karşılayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda da inşallah çok güzel rakamlarla yılı tamamlayacağız" dedi.

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5-6 ton civarında bal bekliyoruzKooperatif Başkanı Osman Civelek, geçen yıl yaklaşık 5 ton bal üretildiğini söyledi.Bu yıl yaylada havanın yağışlı olduğunu, bu nedenle rekoltenin gelecek günlerdeki hava şartlarına göre şekilleneceğini belirten Civelek, Ağustos ayının ilk haftasından itibaren sağımlar başlayacak ve tahlilin ardından satışa arz edilecek. dedi.
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Civelek, ekonomik dengeleri ve fiyat artışlarını gözetip yeni fiyat oluşturduklarını vurgulayarak, Geçen yıl 1200 lira olan balımızı, bu yıl 2 bin liraya, 600 lira olan yarım kiloluk balımızı ise 1000 liraya çıkardık. Çok az miktarda da olsa satışa sunduğumuz 250 gram balı ise 500 liradan satışa arz edeceğiz. diye konuştu.
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Rekoltenin gelecek haftalardaki hava sıcaklığıyla yükseleceğini tahmin ettiklerini dile getiren Civelek, Yaylaya yerleştirdiğimiz kovanlardan 5-6 ton civarında bal bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde ama hiç de olmayabilir. Hava şartları müsait olursa 5-6 ton civarındaki balı tahlile göndermeyi bekliyoruz. ifadelerini kullandı.
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Polen fiyatlarında da değişikliğe gittiklerine işaret eden Civelek, polenin geçen sezon 1500 lira olan kilogramını 2 bin 200 liraya çıkardıklarını bildirdi.
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Anzer balına Arap turistler ilgi gösteriyorCivelek, talebin tamamının bu yıl zor olsa da karşılanabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Geçmiş yıllardan kalan talepler çok fazla olmuyor. Son yıllarda talebi büyük oranda, artan ürün miktarıyla karşılayabiliyoruz. Özellikle bazı tüketiciler yeni sezon üründen bal almak istiyor. Yeni sezon için yoğun talep var. Yurt dışı taleplerimiz son dönemde çok fazla. Trabzon ve Rizeye gelen Arap turistler yoğun talep gösteriyor. Balı çok sevdikleri için diğer ballarla birlikte Anzer balına yoğun talepleri var. Onların siparişlerini vermeye çalışıyoruz. Bu yıl için elimizde 450 kilogram sipariş var. Yeni çıkacak ürünlerden bunu karşılamaya çalışacağız.
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Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığını, bundan dolayı da ambalajları her yıl değiştirdiklerini ifade eden Civelek, tüketicilere kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodu olmayan ürünleri almamalarını uyarısında bulundu.
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Yeni sezon Anzer balının kilogramı 2 bin lira olarak belirlendi
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen, pek çok hastalığa iyi geldiği düşüncesiyle de ilgi gören Anzer balı, bu yıl kilogramı 2 bin liradan satışa sunulacak.


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