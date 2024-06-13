Türk Boğazları ile ilgili yeni gelişme: Ücret 1 Temmuz'da artacak

"Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken birim olarak da altının ons fiyatına endeksli olan 'altın frank' esas alınıyor. 10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022'deki ilk güncellemeden önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemleri için toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek. Yani yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişi artmış olacak. Tahsil ettiğimiz ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazları'mızda deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz."