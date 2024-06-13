|
Ekonomi

Türk Boğazları ile ilgili yeni gelişme: Ücret 1 Temmuz'da artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacağını belirterek, "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5,07 dolar olacak." ifadesini kullandı.

13:04 - 13/06/2024 Perşembe
AA
İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022'de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacak. Temmuz 2024 itibarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanı'mızın Kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolara çıkarmıştık. Bu yıl ise boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5,07 dolar olacak." değerlendirmesini yaptı.


Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde bundan sonraki süreçte her yıl 1 Temmuz'da güncellemenin devam edeceğini bildirdi.


Montrö Sözleşmesi'ne göre, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:


"Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken birim olarak da altının ons fiyatına endeksli olan 'altın frank' esas alınıyor. 10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022'deki ilk güncellemeden önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemleri için toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek. Yani yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişi artmış olacak. Tahsil ettiğimiz ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazları'mızda deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz."



#Türk Boğazları
#Abdulkadir Uraloğlu
#geçiş ücreti
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şeytan taşlanırken okunacak dua