Türk Boğazları ile ilgili yeni gelişme: Ücret 1 Temmuz'da artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022'de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacak. Temmuz 2024 itibarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanı'mızın Kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolara çıkarmıştık. Bu yıl ise boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5,07 dolar olacak." değerlendirmesini yaptı.
Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde bundan sonraki süreçte her yıl 1 Temmuz'da güncellemenin devam edeceğini bildirdi.
Montrö Sözleşmesi'ne göre, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti: