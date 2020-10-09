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Ekonomi Türk droneları Alman Bild gazetesinin yakın markajında Bayraktar TB2nin karşısında hiçbir güç duramıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk drone'ları Alman Bild gazetesinin yakın markajında: ''Bayraktar TB2'nin karşısında hiçbir güç duramıyor''

Alman gazetesi Bild, Türk drone'larının başarısını kaleme alan bir analiz yayınladı. Türk drone'larının, Azerbaycan, Suriye ve Libya olmak üzere dünyanın her yerinde yenilmesi imkansız bir güç haline geldiğini yazan makalede, Bayraktar TB2'nin başarısına değinildi.

Haber Merkezi Diğer
Alman Bild gazetesi, Türk drone'larını konu alan bir makale yayınladı.
Alman Bild gazetesi, Türk drone'larını konu alan bir makale yayınladı.

Gösterdiği teknik gelişmeler ve saldırılara karşı olan başarısıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği Türkiye’nin insansız hava aracı sektörü, şimdi de Alman basınının yakın takibinde.

YERLİ DRONE'LAR YABANCI DEVLETLERİN DE ENVANTERİNDE

Türkiye’nin, başarılı İHA/SİHA üretimi sayesinde bölgede ciddi bir güç haline gelmesi, son zamanlarda dünyanın tüm önde gelen kuruluşlarının yayınladığı analizlerle tasdiklenirken, yerli üretim drone’ların yabancı devletler tarafından savunma envanterine katılması, birçok uluslararası başarıyı da beraberinde getirdi.

  • Son olarak Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgal hareketine karşı mücadelede, işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Bayraktar TB2’nin önlenemez yükselişine dair bir yazı kaleme alan Bild, kullandığı ifadelerle Türk drone’larına karşı duyduğu kıskançlığı gözler önüne serdi.

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında...
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Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında...
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında...
Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTAR TB2'NİN KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMIYOR"

Bild, yayınladığı analizde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı Türk üretimi Bayraktar TB2’nin, yenilmesi imkansız performansıyla Ermenistan kuvvetlerini silip süpürdüğünü söyledi.

  • Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki terör unsurlarına karşı da Bayraktar TB2’nin başarısından yararlandığını söyleyen Alman gazete, Türk drone’ların dünyanın her yanında önlenemez bir yükselişte olduğunu da kaydetti.

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerlerini Bayraktar TB2 ile havaya uçurdu
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Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerlerini Bayraktar TB2 ile havaya uçurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ'da etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Zırhlı araç etrafında toplanan birçok Ermeni asker, Bayraktar TB2 ile imha ediliyor. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

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