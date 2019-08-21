Ekonomi Türk Eczacıları Birliğine soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma

Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma

Rekabet Kurulu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Haber Merkezi IHA
Rekabet Kurumu, Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu, Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma açtı.

Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24 Temmuz tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına 19-26/390-M sayı ile karar verdi.

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