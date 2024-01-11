Türk Ekonomi Bankası’nın tahvil ihracına rekor talep geldi

Bankalar arası yapılan para gönderme işlemi EFT olarak adlandırılır. Elektronik Fon Transferi işlemi hafta içi yapılabilir ve ancak her bankanın EFT saatleri ile ücreti değişiklik gösterir. Aynı bankada kendi hesabına para aktarmak isteyen kişiler veya farklı bir bankada başkasına para göndermek isteyenler havale ve EFT saatlerini sorguluyor. Peki havale ve EFT ile para gönderme, para alma işlemleri saatleri kaça kadar? Havale ve EFT hangi günlerde ve saatlerde yapılır? İşte tüm bankaların Havale ve EFT saatleri.