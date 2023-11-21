Türk Eximbank ile Çin Eximbank arasında mutabakat zaptı

Türk Eximbank, Çin Eximbank ile genel iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.
21 Kasım'da gerçekleştirilen imza töreniyle yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile teknik işbirliğinin yanı sıra üçüncü ülkelerde Türk ve Çinli firmalarca ortak üstlenilecek proje ve işlemlere paralel/ortak finansman ve garanti ile destek sağlanması, böylece Türk ihracatçılarının yeni finansman kaynaklarına erişimi ile rekabetçiliklerinin korunması hedefleniyor.
Anlaşma, önümüzdeki dönemde iki kuruluş arasında gündeme gelecek somut işbirliklerinin altyapısını oluşturması açısından önem teşkil ediyor.