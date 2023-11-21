Türk Eximbank ile Çin Eximbank arasında mutabakat zaptı

Türkiye’deki yatırım tutarlarında bu yıl 2,4 milyar doları aşabileceklerini belirten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, “Büyük altyapı projeleri de var. Yeşil Şehir programımıza Türkiye’de 5 farklı şehir katılıyor. Onların yatırım süreçlerini ve burada bütün bu şehirleri nasıl daha kaliteli hale getirebileceğimizi değerlendiriyoruz. dedi.