Ekonomi Türk gıdası iştah kabarttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk gıdası iştah kabarttı

Bu yıl Almanya’da 100’üncü defa kapılarını açan Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’na Türkiye’den rekor katılım gerçekleşti. Türkiye, fuarda 106 ülke arasında Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya’nın ardından 4’üncü büyük katılımcı ülke oldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “315 firma ile adeta ‘partner ülke’ gibiyiz. Üyelerimizi dünyanın en büyük fuarları ile buluşturuyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu yıl 100'üncü yılını geride bırakan, “dünyanın en büyük gıda fuarı” olarak kabul edilen Anuga 2019, Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı. 1.1 trilyon avro ciro ile AB’nin en büyük imalat sektörünü oluşturan gıda ve içecek endüstrisi, en yeni ürünlerini fuarda görücüye çıkardı.

AVDAGİÇ: KATILIMA DESTEK OLUYORUZ

Şekib Avdagiç

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki yılda bir düzenlenen Anuga Fuarı’nın, kişiselleştirilmiş diyetten süper gıdalara kadar trendlerin ortaya konulduğu önemli bir bağlantı noktası olduğunu kaydetti. Avdagiç, “Türkiye, Anuga 2019’da Türk fuarcılık tarihinin en büyük katılımlarından birini gerçekleştiriyor. Üstelik bunu katılımcıların tüm lojistik ve stand hizmetlerini bizzat üstlenerek yaptık. Katılım ücretlerinde dolar paritesi sebebiyle sübvansiyon yaparak gerçekleştirdik. Kendisini Türkiye’nin kalkınmasına adayan bir kurum olarak yaptıklarımız, ‘Odalar ne yapıyor?’ diye soranlara yorumsuz cevabımızdır” diye konuştu.

HEDEF, GIDA ÜSTÜNLÜĞÜ

Türk firmaları 2017’deki fuarda genel gıda, dondurulmuş gıda, unlu mamuller, sıcak içecekler, et ve et ürünleri, aşçılık, ekipman ve teknolojileri olmak üzere 7 ayrı ihtisas salonunda yer alıyordu. Avdagiç, bu yıl Türk firmaların organik gıda firmalarının yer aldığı salonda yer aldığını vurguladı. Türkiye olarak bu önemli platformda çıtayı hep daha yukarı çıkarmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Avdagiç, “İTO olarak Anuga ile birlikte Paris ve Abu Dabi’de yapılan SIAL gıda fuarlarının milli katılımını da gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi dünyanın en büyük fuarları ile buluşturuyoruz. Gıda dünyada ve Türkiye’de ‘en stratejik sektör.’ Gıdada üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler, daima bir adım önde. Bunun için biz gıda sektörünün önünü açmayı, tarihsel bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz” ifadelerimi kullandı.

DÜNYADA İLK 10 İÇERİSİNDEYİZ

Gıda ve içecek sektörü dünya ihracatında 1.43 trilyon dolarla yüzde 7’lik paya sahip. Türk gıda sektöründe ise ihracatta gıda ve içeceğin payı yüzde 10. Avdagiç, “Tarım ekonomisinde de dünyada ilk 10'dayız. Gıda ve içecek ihracatımız 2018’de 16,3 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 7 ayında da 8.9 milyar dolar ihracat yaptık. Buğday, şeker pancarı, süt, pamuk, kümes hayvancılığı, domates ile diğer meyve ve sebzelerde dünyanın önde gelen üreticisiyiz. Kayısı, fındık, kiraz ve incir üretiminde ise dünyanın en büyüğüyüz. Dünya nüfusunun 2050'de 9.8 milyara çıkması tahmin ediliyor. Bu, gıda üretiminin yarı yarıya artması demek. Bizler de gıda ve içecek sektörümüzün geleceğine dair projeksiyon ve hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

Fuarın 4. büyük ülkesiyiz

  • Anuga’ya ilk kez 1983’te 125 metrekare alanda 26 firmayla katılan Türkiye, 36 yılda hem katılım alanını hem de firma sayısını artırmayı başardı. Fuarda İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) milli katılım organizasyonu ile 8 ayrı salonda 5 bin 225 metrekare yerde 257 firma yer alırken, 58 Türk firması da bireysel stantlarıyla katılım gösterdi. Türkiye, 106 ülke arasında ev sahibi Almanya dışında İtalya, Çin ve İspanya’nın ardından 4’üncü büyük katılımcı ülke oldu. İtalya 925 firma ile ilk sırada yer aldı.

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