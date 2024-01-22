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Ekonomi

Türk Hava Yolları 82 emniyet denetlemesinden alnının akıyla çıktı: Neredeyse sıfıra yakın bulgu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, son bir yılda 39 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoritelerce yapılan 82 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldığını bildirdi. Ekşi, "Elde ettiğimiz bulgusuzluk değeri (0,25) ile en iyi havayolları arasında yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

18:23 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:29 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

THY 82 emniyet denetlemesinden alnının akıyla çıktı

72 THY uçağına SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi,
"Yabancı sivil havacılık otoriteleri tarafından, son 1 sene içinde 39 ülkede 55 meydanda 72 uçağımıza 82 emniyet denetlemesi yapıldı. Elde ettiğimiz bulgusuzluk değeri (0,25) ile en iyi havayolları arasında yerimizi aldık."
ifadelerini kullandı.



#Türk Hava Yolları
#Denetleme
#Bilal Ekşi
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