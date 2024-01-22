Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Avustralya'nın Melbourne şehrine 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Uçuş ağımıza 346. destinasyon olarak Melbourne'ü eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Avustralya, kanatlarımızın altındaki 130. ülke ve 6. kıta oluyor" dedi.