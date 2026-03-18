Türk havacılığı adına önemli bir başarı daha: GÖKBEY helikopterinin sivil sertifikasyon süreci başarıyla tamamlandı

Türk Havacılık Uzay Sanayii’den GÖKBEY’e ilişkin açıklama yapıldı.
Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY helikopterinin, CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.
Ekonomi / Savunma Sanayi
18 Mart, Çarşamba
Türk Havacılık Uzay Sanayii’den yapılan açıklamada milli helikopter GÖKBEY’e ilişkin,
"Türk Havacılığı adına önemli bir başarı daha. Milli imkanlarla geliştirilen T625 CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası Genel Maksat Helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Bu başarıyla birlikte T625 GÖKBEY, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracımız olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldı"
ifadelerine yer verildi.
