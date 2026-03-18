Türk havacılığı adına önemli bir başarı daha: GÖKBEY helikopterinin sivil sertifikasyon süreci başarıyla tamamlandı

"Türk Havacılığı adına önemli bir başarı daha. Milli imkanlarla geliştirilen T625 CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası Genel Maksat Helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Bu başarıyla birlikte T625 GÖKBEY, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracımız olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldı"